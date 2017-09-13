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Общество
В открытом доступе: как жители Петербурга становятся жертвами спам-рассылки от имени «МТС-Банка»
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    В открытом доступе: как жители Петербурга становятся жертвами спам-рассылки от имени «МТС-Банка»

    16:45  13 Сентября 2017
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    Отделение МТС-Банка

    Россияне начали получать спам-рассылку от имени ПАО «МТС-Банк», в которой владельцам частного бизнеса предлагается кредитование на пополнение оборотных средств. Получившие такие сообщения пользователи заявляют, что не являются клиентами указанной компании, более того они не давали согласия на обработку своих персональных данных. Подробнее в материале Федерального агентства новостей.

    Во вторник 13 сентября в редакцию ФАН обратилась жительница Санкт-Петербурга, которая получила от «МТС-Банка» такое сообщение:

    В открытом доступе: как жители Петербурга становятся жертвами спам-рассылки от «МТС-Банка»

    Женщина попросила журналистов нашего издания разобраться в проблеме и понять, как ее личная почта стала доступна для сотрудников «МТС-Банка», хотя она никогда не взаимодействовала с данным регулятором. Корреспондент ФАН позвонил по указанному в письме номеру телефона и поговорил с сотрудницей банка (имена изменены — прим. ред.).

    — Добрый день, вас беспокоит Мишина Жанна Александровна — генеральный директор компании ОАО «Авангард Минус». Получила от вас письмо с предложением о кредитовании на 80 миллионов. Я хотела уточнить условия этого кредитования и понять, каким образом моя частная электронная почта попала в вашу рассылку? Вроде я никогда не пользовалась услугами «МТС-Банка».

    Мы получили почту через общий доступ в Интернете.

    — А как это происходит? Вот не припомню, чтобы я свою почту где-то оставляла.

    Не могу сказать, но вы можете набрать ее в Интернете. Я думаю, вы увидите.

    — А, значит эта информация у вас уже где-то размещена?

    Угу.

    Представитель банка также заявила, что у компании действительно есть предложение по кредитованию любого бизнеса, было бы только желание и залог. Кроме того, она пожелала увидеться лично и обсудить условия предоставления кредита.

    В открытом доступе: как жители Петербурга становятся жертвами спам-рассылки от «МТС-Банка»

    В пресс-службе банка были очень удивлены самому факту рассылки спама. Пресс-секретарь отметила, что такое просто невозможно, так как получившие рассылку не предоставляли согласия на обработку персональных данных.

    «Очень странно, надо разбираться конкретно. […] Но вряд ли мы что-то рассылали, особенно если люди ничего не подписывали. Давайте разбираться», — прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.

    Отметим, при детальном изучении оригинала письма становится ясно, что сообщение действительно направлялось с серверов компании «МТС». Так что сомневаться отправке рекламной рассылки от имени головной компании не приходится.

    В свою очередь юрист Общества защиты прав потребителей Игорь Зверев считает действия сотрудников регулятора недобросовестной рекламой, так как согласно части 1 статьи 18 Закона N 38-ФЗ распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на ее получение. При этом реклама признается переданной без предварительного согласия последних, если ее распространитель не докажет, что такое согласие было получено.

    «Да, это не совсем добросовестная реклама. Ее можно назвать нарушением. Такая реклама сейчас просто применяется и это не совсем правильно. Даже я получаю на свой почтовый ящик определенную информацию рекламного характера. Кто-то так занимается коммерческой деятельностью, но я удивлен, что это исходит от такой структуры. Может быть, там закралась какая-то ошибка. Людям надо обратиться непосредственно к исполнителю услуги, объяснить ситуацию и попросить исключить свою почту из рассылки. Но если письма будут и дальше приходить, тогда можно уже обращаться в государственные органы, в тот же Роспотребнадзор,  для применения административных санкций, штрафа к тому кто рассылает спам», — поясняет юрист.

    В настоящее время журналисты Федерального агентства новостей ждут результатов внутреннего расследования, которое проводит ПАО «МТС-Банк». Представители кредитной организации пообещали разобраться в ситуации в самые короткие сроки.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #санкт-петербург #юрист #спам #рассылка #мтс-банк
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