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Тартус: в Сирию доставили вторую партию коров, закупленных в Германии
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    Тартус: в Сирию доставили вторую партию коров, закупленных в Германии

    16:19  13 Сентября 2017
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    Тартус: в Сирию доставили вторую партию коров, закупленных в Германии

    Тартус, 13 сентября. Министерство сельского хозяйства Сирии закупило в Германии крупную партию коров.

    Глава министерства сельского хозяйства и аграрной реформы САР Ахмад аль-Кадери заявил во время приемки партии, что закупка была осуществлена в рамках правительственной программы по поддержке животноводства в Сирии.

    Последний раз Сирийская арабская республика закупала крупный рогатый скот почти 30 лет назад. В первой партии Сирия получила 603 коровы, вторая партия составила 850 голов крупного рогатого скота. Эти коровы, отметил министр, принесут стране порядка 10 тысяч тонн молока.

    Тартус: в Сирию доставили вторую партию коров, закупленных в Германии

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #германия #тартус #коровы
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