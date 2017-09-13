Тартус: в Сирию доставили вторую партию коров, закупленных в Германии

В Избранное

Тартус, 13 сентября. Министерство сельского хозяйства Сирии закупило в Германии крупную партию коров.

Глава министерства сельского хозяйства и аграрной реформы САР Ахмад аль-Кадери заявил во время приемки партии, что закупка была осуществлена в рамках правительственной программы по поддержке животноводства в Сирии.

Последний раз Сирийская арабская республика закупала крупный рогатый скот почти 30 лет назад. В первой партии Сирия получила 603 коровы, вторая партия составила 850 голов крупного рогатого скота. Эти коровы, отметил министр, принесут стране порядка 10 тысяч тонн молока.