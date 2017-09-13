Песков рассказал о невзаимности отношений России и США

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Москва, 13 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва предлагала Вашингтону провести встречи для обсуждения острых проблем, однако взаимности не встретила.

«Да, безусловно, такие предложения в различных форматах передавались американской стороне, Москва последовательно выступала за возобновление диалога, за обмен мнениями, за попытки поиска совместных решений», — заявил Песков, комментируя вопрос о правдивости статьи Buzzfeed, в которой сообщалось о том, что Россия предлагала США обсудить ряд острых проблем, в том числе ситуации в Афганистане и на Украине.

По словам пресс-секретаря президента РФ, предложения Москвы являются обычной практикой дипломатического взаимодействия.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что весной России предлагала США восстановить дипломатические и военные каналы связи, а также каналы по линии спецслужб, которые были заморожены при администрации президента Барака Обамы.