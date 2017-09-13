Первый пикап Mercedes и Volvo с движком 2400 л.с. показали на автосалоне COMTRANS в Москве. ФАН-ТВ

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В Москве прошел автосалон COMTRANS, который вот уже 14 лет является лидирующей в России, СНГ и странах Восточной Европы международной выставкой коммерческого автомобильного транспорта. На несколько дней выставочный центр «Крокус Экспо» превратился в смотрины мировых поставщиков грузовиков и фургонов, автобусов и минивэнов, прицепов, полуприцепов, вездеходов, внедорожников, коммунальной и специальной автотехники. В этом году на площади в 40 тысяч квадратных метров свои новинки демонстрировали 214 компаний из 13 стран. Съемочная группа ФАН-ТВ провела собственный смотр техники.

Одну из главных новинок автосалона «Комтранс» корреспонденту ФАН-ТВ продемонстрировал сам Зорен Хезе, генеральный директор Mercedes-Benz Vans в России:

– Я с огромным удовольствием представляю вам концепт Х-класса в России, это концепт пикапа. Он появится в России в следующем году, во втором квартале 2018 года. Это продукт кооперации с альянсом «Renault Nissan», но если вы сядете в салон и посмотрите на эту машину снаружи, то это стопроцентный «Mercedes-Benz». Здесь чувствуется ДНК «Mercedes-Benz», начиная от каких-то маленьких деталей и заканчивая исполнением всего интерьера и экстерьера. Здесь и типичный для «Mercedes-Benz» уровень комфорта и безопасности. Этот автомобиль именно коммерческий. Он создан для того, чтобы каждый клиент смог «собрать» из него то, что нужно именно ему. Индивидуальная потребность клиента – то, на что ориентирован этот пикап. У этой модели имеются различные аксессуары, варианты дооборудования, так что автомобиль будет настоящим другом для каждого конкретного человека.

Один из самых популярных в России брендов – шведский Scania – на своем стенде демонстрирует технику нового поколения. «Scania S 500» и «Scania R 500» – седельные тягачи, отличающиеся высокой экономией расхода топлива. Подробности новинок раскрыл Павел Дубовицкий, руководитель отдела управления продуктом компании Scania:

– Мы обещаем снижение расхода топлива до 5 % по сравнению с техникой текущего модельного ряда. Начало продаж запланировано на второй квартал 2018 года. Техника уже, в принципе, достигла своего предела. Если мы посмотрим сравнительные тесты, где самый главный критерий – расход топлива, то разница между победителями и проигравшими – всего около 1 литра. Основной резерв кроется теперь не в технике, а сокращении холостых пробегов и в подготовке водителей, потому что 5% экономии – это недокачанные шины или неправильно отрегулированный верхний спойлер, и все усилия наших конструкторов и дизайнеров идут прахом просто из-за того, что кто-то неправильно эксплуатирует нашу технику. Мы видим растущую долю главного отечественного производителя «КАМАЗ» с его новой линейкой «КАМАЗ-Neo». Ну, что же, тем интереснее конкуренция для нас, потому что мы предлагаем не только грузовой автомобиль, но и комплексное решение задачи клиента, в которое входит финансирование, лизинг, сервисные контракты, система управление автопарком, обучение водителей.

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На стенде Volvo Trucks разместились сразу семь грузовых автомобилей – магистральные седельные тягачи и самосвалы. В этом году бренд отмечает 90 лет с момента выпуска первого грузовика. Технику представил ФАН-ТВ Олег Васильченко, менеджер по связям с общественностью ЗАО «Вольво Восток»:

– Это комбинация, которая ни у кого из наших конкурентов на рынке не представлена. Три оси позволяют гораздо более равномерно распределить груз и увеличить грузоподъемность, находясь в легальных весах, нежели, если бы у вас была комбинация «восемь и четыре», но при этом у вас были бы две оси сзади, а одна ось была бы вынесена сюда. Таким образом, эта тележка позволяет сейчас (в нынешнем ужесточенном законодательстве в области перевозки по легальным весам) увеличить грузоподъемность транспортного средства.

В этом году у посетителей стенда Volvo Trucks есть уникальная возможность вживую увидеть обладателя сразу двух мировых рекордов скорости на 500 м и 1000 м – грузовик «Volvo Iron Knight». Мощность двигателя этого «Железного рыцаря» – 2400 лошадиных сил.

Бойе Овебринк, ветеран гонок на грузовиках, при общении с корреспондентом ФАН-ТВ не скрывает радостных эмоций.

– Какую максимальную скорость развивает эта машина?

– Я сделал надпись об этом у себя на страничке – 286 км/ч. Именно 286! Это просто поразительно.

– И что вы думаете об этом?

– Да я просто поверить в это не могу, это такая мощь! На этой машине я преодолел дистанцию в 1000 м за 21,1 секунды. Это невероятно быстро!

Олег Васильченко, менеджер по связям с общественностью ЗАО «Вольво Восток», добавил еще несколько слов о сумасшедшей новинке:

– Этот грузовик не для продажи, это настоящий шоу-стопер на выставках, это грузовик, который может выехать первым на грузовых гонках, показать просто, что такое красота гоночного дизайна. Он весит всего 4,5 тонны, то есть из грузовика убрано абсолютно все ненужное. Корпус выполнен из углепластика. В основе его – компонент, традиционный двигатель VolvoD-13 с четырьмя турбинами, и в сердце этого грузовика, помимо двигателя, также есть еще наша уникальная разработка, которой нет ни у кого на рынке, – это коробка передачи I-shift с двумя сцеплениями.

Самый популярный в России китайский производитель коммерческого транспорта – компания «Foton» – демонстрирует две новинки: легкие среднетоннажные грузовики «Aumark» и модель магистрального тягача пятого поколения «Auman». Последняя – результат совместной пятилетней работы с компанией Daimler.

Гуо, директор по развитию бизнеса ООО «Фотон Мотор», обратился к цифрам:

– Если говорить об общем автопарке в России, то за все время «Foton» продал около 20 тысяч единиц техники, поэтому Россия для нашей компании – это стратегический рынок. Мы на следующий год поставим наше новое поколение грузовиков М-4, а сейчас нам немножко тяжеловато. Мы на данный момент продали наше третье поколение. Но мы надеемся, что М-4 – это будет новое, хорошее начало. В прошлом году мы в Москве стоили центральный склад запчастей, и у нас сейчас есть автосервис. Мы планируем в России уже местное, локальное производство.

– То есть, собираетесь здесь наладить производство. Это дело какого времени?

– Планируем начать в следующем году.

– Где именно? В Москве?

– Пока не могу вам сказать, но это именно автопроизводство на территории Российской Федерации. Это не только коммерческие грузовики. Мы также начинаем и с наших пассажирских автомобилей.

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