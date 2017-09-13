Песков объяснил, чем чревато для журнала Focus оскорбление в адрес Путина

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Москва, 13 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимым оскорбительное высказывание о главе страны Владимире Путине, присутствовавшее в публикации немецкого журнала Focus. По его мнению, такой материал может негативно отразиться на репутации издания.

Издание ранее опубликовало статью об Ангеле Меркель, в которой упоминается российский лидер. Автор материала пишет, что канцлер ФРГ «боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина» (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin). Представитель Focus Алис Вагнер сегодня сообщила, что издание не хотело никого обидеть или оскорбить этим высказыванием. Редакция посчитала его «ироничной игрой слов».

По словам Пескова, немецкий журнал известен своей субъективностью, основанной на крайнем русофобстве.

«Поэтому, скажем так, мы не проявляем большого интереса к информационной деятельности этого издания, не считаем это заслуживающим внимания источником», — ответил он на вопрос журналистов, прочитал ли Путин скандальную статью.

Представитель Кремля добавил, что любое оскорбление недопустимо. «Скорее, это бросает тень на репутацию самого этого издания», — подчеркнул Песков.