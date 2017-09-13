Ирак: представитель президента США в западной коалиции прибыл в Эрбиль

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Эрбиль, 13 сентября. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани встретился с представителем президента США в международной коалиции Бреттом Макгерком.

Бретт Макгерк прибыл в столицу Иракского Курдистана Эрбиль для встречи с президентом Барзани. Он намерен обсудить с представителем курдов ряд вопросов, среди которых предстоящий референдум по независимости Курдистана, а также борьба с террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России).

Представитель «Социал-демократической партии Курдистана» отметил, что решение, принятое во вторник иракским парламентом по запрету референдума, является незаконным.

* Организация запрещена на территории РФ.