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Песков призвал отделить дискуссию от экстремизма в ситуации вокруг «Матильды»
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    Песков призвал отделить дискуссию от экстремизма в ситуации вокруг «Матильды»

    16:57  13 Сентября 2017
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    Песков призвал отделить дискуссию от экстремизма в ситуации вокруг «Матильды»

    Москва, 13 сентября. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что cитуация вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» приобретает неприятные формы, при этом спикер Кремля призвал отделить дискуссию от экстремизма. 

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг «Матильды», напомнив, что не стоит говорить о чьей-то ответственности, включая российского парламентария Наталюю Поклонскую, поскольку необходимо отделить дискуссию от выходок экстремистов. 

    «Мы не стали бы преувеличивать все происходящее. Вместе с тем, все это уже принимает достаточно неприятные формы. Дело в том, что эти проявления экстремизма — и в попытках давления на кинотеатры — это абсолютно неприемлемо, и это представляет собой опасность», — сказал Песков 

    Спикер Кремля подчеркнул, что любые незаконные действия подлежат преследованию со стороны силовиков, таким образом ответив на вопрос об опасениях, связанных с ростом радикалиации в обществе. Песков заметил, что дискуссия вокруг фильма — это одна история, а проявление экстремизма — совсем другая.

    Пресс-секретарь отметил, что нельзя допустить ограничения прав кинопрокатчиков на выбор репертуара для показа зрителям на фоне давления экстремистов. Ранее глава Минкультуры России Владимир Мединский призвал общество придерживаться закона и здравого смысла.

    Песков призвал отделить дискуссию от экстремизма в ситуации вокруг «Матильды»

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    Автор: Ирина Селезнева
    #дмитрий песков #матильда
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