Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Севастопольский суд признал виновным в мошенничестве экс-главу Инкермана
Украина
«Миротворец» внес в черный список мужа певицы Королевой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Миротворец» внес в черный список мужа певицы Королевой

    7:02  14 Сентября 2017
    185

    «Миротворец» внес в черный список мужа певицы Королевой

    Киев, 13 сентября. Супруг эстрадной певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, был включен в черный список скандального украинского сайта «Миротворец».

    По имеющимся данным, Глушко был включен в черный список за «сознательное нарушение государственной границы Украины».

    Согласно информации сайта, актер Глушко выступал в качестве жюри конкурса красоты «Жемчужина черного моря-2017» в Севастополе, что, по мнению «Миротворца», нарушает украинское законодательство.

    «Миротворец» внес в черный список мужа певицы Королевой

    Напомним, осенью прошлого года Служба безопасности Украины запретила въезд в страну певице Королевой, которая родилась в Киеве, в течение пяти лет. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #украина #королева #миротворец #глушко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 144

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        1191

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        3640

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2793

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        23130
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11   14 Сентября 2017
        165
        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        10:26   14 Сентября 2017
        965
        В Минобороны объяснили смысл названия российско-белорусских учений «Запад-2017»

        В Минобороны объяснили смысл названия российско-белорусских учений «Запад-2017»

        7:40   14 Сентября 2017
        1899
        Госдеп поддержал идею Путина о размещении сил ООН в зоне конфликта в Донбассе

        Госдеп поддержал идею Путина о размещении сил ООН в зоне конфликта в Донбассе

        6:59   14 Сентября 2017
        7078