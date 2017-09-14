«Миротворец» внес в черный список мужа певицы Королевой

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Киев, 13 сентября. Супруг эстрадной певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, был включен в черный список скандального украинского сайта «Миротворец».

По имеющимся данным, Глушко был включен в черный список за «сознательное нарушение государственной границы Украины».

Согласно информации сайта, актер Глушко выступал в качестве жюри конкурса красоты «Жемчужина черного моря-2017» в Севастополе, что, по мнению «Миротворца», нарушает украинское законодательство.

Напомним, осенью прошлого года Служба безопасности Украины запретила въезд в страну певице Королевой, которая родилась в Киеве, в течение пяти лет.