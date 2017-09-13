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Швейцария поможет Украине с медицинской реформой
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    Швейцария поможет Украине с медицинской реформой

    16:03  13 Сентября 2017
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    Швейцария поможет Украине с медицинской реформой

    Цюрих, 13 сентября. Швейцария планирует выделить 5 млн франков (5,25 млн долларов)  Украине на проведение реформы медицинского образования.

    По словам представителей швейцарского бюро сотрудничества, реформа была запущена на Украине в 2017 году, однако она не решила главную проблему — нехватку квалифицированных кадров. Более трети всех выпускников украинских медицинских вузов не смогли сдать международный экзамен.

    Швейцария поможет Украине с медицинской реформой

    Предполагается, что выделяемые Украине деньги пойдут на «разработку и реализацию проекта по поддержке реформ на Украине в области подготовки врачей первичной медико-санитарной помощи, медицинского персонала среднего звена и управленцев в сфере здравоохранения», сообщает RT.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #украина #медицина #реформа #швейцария
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