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Москва, 13 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин вместе с участниками хоккейной суперсерии СССР — Канада 1972 года в среду в Сочи пообщается с учениками «Сириуса».

«Они посетят сначала в «Сириусе» ребятишек, которые там занимаются по секции хоккея, поприсутствуют на матче детских команд, — уточнил представитель Кремля. — И затем Путин и хоккеисты пообщаются с учениками».

Напомним, ранее Владимир Путин поздравил жителей Краснодарского края с 80-м юбилеем образования региона, отметив благоприятный инвестиционный климат и воплощение масштабных проектов на Кубани.