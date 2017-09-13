Минюст Украины не нашел оснований для выдачи Саакашвили Грузии

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Киев, 13 сентября. Власти Киева не могут пока выдворить в Грузию экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, так как грузинский суд еще не вынес ему приговор.

Об этом украинским СМИ заявил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов, сообщает ТАСС.

Чернышов подчеркнул, что в украинском Минюсте существуют документы о расследовании уголовных дел против Саакашвили в Грузии, но это «не очередной этап в проведении экстрадиции». По мнению заместителя министра юстиции, на этом этапе ведомство не принимает участия.

Ранее пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что не видит оснований задерживать прорвавшегося на Украину Саакашвили.