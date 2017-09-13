Донбасс сегодня: Киев готовит теракты в ДНР, ЛНР вскрыла схемы преступлений ВСУ

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Донбасс, 13 сентября. Эскалация конфликта в Донбассе продолжается. В ЛНР раскрыли фейковые технологии украинских боевиков. Кому выгодны теракты в ДНР? Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная сводка

Несмотря на действующий режим прекращения огня в Донбассе и объявленное «школьное» перемирие, вооруженный конфликт и его последствия с каждым днем нарастают. Накануне в результате обстрела ВСУ населенных пунктов ДНР были разрушены два домостроения в Донецке и Горловке.

Всего за минувшие сутки украинские силовики выпустили более 70 артиллерийских снарядов и мин по 16 населенным пунктам ДНР и ЛНР. Таким образом, военнослужащие ВСУ и бойцы национальной гвардии нарушили режим прекращения огня 40 раз. Также при обстреле населенных пунктов и позиций ВС ДНР и ЛНР противник использовал штатное вооружение БМП, БТР и стрелковое оружие.

ЛНР раскрыла схему провокаций ВСУ

Еще не так давно в одной из очередных сводок штаба АТО было сообщение об «обстреле боевиками ЛНР опорного пункта ВСУ в районе Станицы Луганской». Специалисты Народной милиции ЛНР раскрыли подробности данного инцидента и иных подобных провокаций киевских силовиков. Для начала отметим, что на основании анализа, проведенного сотрудниками оборонного ведомства ЛНР, в отчётах СММ ОБСЕ подобная информация отсутствует с начала объявленного «школьного» перемирия.

Во-вторых, в оперативном командовании республики раскрыли саму схему провокаций. «Военнослужащие ВСУ приблизительно в одно и то же время подходят к нашим позициям, открывают огонь в направлении своих же позиций, после чего передают обстрел якобы от Народной милиции ЛНР в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)». После этого провокаторы осуществляют быстрый отход на свои позиции, а также, в зависимости от оперативной ситуации, иногда имитируют «огонь на подавление»

Военный спикер ЛНР подполковник Андрей Марочко так прокомментировал данную «тактику» ВСУ: «А что им еще остается делать, как не обвинять Народную милицию ЛНР в обстрелах? Им же надо как-то оправдываться перед мировой общественностью, почему они не выполняют взятые на себя ранее обязательства. Вот украинские власти и пошли на обман и пытаются подавать мифические обстрелы».

«Защитники Донбасса» бьют тревогу

Одной из топовых новостей укрнета за минувшие сутки стало сообщение украинского разведывательного главка о «подготовке боевиками ДНР артобстрела Донецка» якобы с целью обвинения в этом преступлении ВСУ. Позже данную «инициативу», видимо, спланированно, для усиления информационного эффекта, подхватил штаб АТО со ссылкой на «данные» украинской стороны в СЦКК (совместный центр контроля и координации прекращения огня).

На чём прокололись пропагандисты, так это на том, что озвучили «подробности готовящихся обстрелов». По сообщению украинского ГУР, обстрел планируется осуществить по Петровскому району Донецка. Для этих целей в прифронтовых районах города якобы усилены патрули для задержания «потенциальных свидетелей перемещения военной техники» в сторону подконтрольной ВСУ Марьинки (3 км к западу от Донецка).

По информации правоохранителей Донецка, патрулирование улиц города, в особенности — прифронтовых районов, является обычным средством контроля соблюдения режима «комендантского часа». Данные мероприятия направлены прежде всего на недопущение проникновения на территорию ДНР диверсионных групп противника и проведения ими терактов, других целей патрулирования не преследуют.

Но самый главный вопрос, который мы хотим задать командованию АТО и ГУР МОУ, это почему, в случае обладания конкретной информацией о «готовящихся обстрелах», не используются средства контроля и разведки для фиксации процесса совершения преступления и его последствий? А как известно, и ВСУ и СБУ располагают и беспилотниками и иными техническими средствами, позволяющими с максимальной точностью зафиксировать обстрелы и их последствия. Ведь в таком случае украинская сторона получила бы существенные «козыри» перед мировой общественностью, которая и так беспрекословно вторит Киеву, не обращая внимания на реальные доказательства вооруженных атак ВСУ, предоставляемые ДНР и ЛНР.

Как гласит одно латинское изречение «Cui prodest?», или «кому выгодно?» Ответ очевиден — официальному Киеву, в особенности накануне участия украинского президента в открытии новой сессии Генассамблеи ООН. А властям ДНР, на наш взгляд, следует усилить меры безопасности.