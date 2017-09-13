Сирия: жертвами ударов коалиции во главе с США по Ракке и Дейр эз-Зору стали 20 человек

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Дамаск, 13 сентября. Более 20 мирных жителей Сирии стали жертвами ударов самолетов международной коалиции во главе с США в городе Ракка и пригороде Дейр эз-Зора, сообщает сирийское государственное агентство SANA, ссылаясь на информацию очевидцев.

Жертвами удара с воздуха ВВС антитеррористической коалиции во главе с США в Ракке стали по меньшей мере 11 мирных жителей, большинство из них — женщины и дети. Очевидцы заявляют, что порядка 11 членов одной семьи погибли при авиаударе по населенному пункту Шахабат на севере провинции Дейр эз-Зор. Самолеты коалиции поддерживают наступление курдско-арабских отрядов «Сирийских демократических сил» против запрещенной в России группировки «Исламское государство»*.

Дамаск рассматривает кампанию незаконной, поскольку коалиция не согласовала свои действия с властями. Ранее сообщалось, что проправительственные силы Сирии при поддержке самолетов ВКС РФ наступают на позиции ИГИЛ* в провинции Хомс.

* Организация запрещена на территории РФ.