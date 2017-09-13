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Сирия: жертвами ударов коалиции во главе с США по Ракке и Дейр эз-Зору стали 20 человек
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    Сирия: жертвами ударов коалиции во главе с США по Ракке и Дейр эз-Зору стали 20 человек

    16:03  13 Сентября 2017
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    Сирия: жертвами ударов коалиции во главе с США по Ракке и Дейр эз-Зору стали 20 человек

    Дамаск, 13 сентября. Более 20 мирных жителей Сирии стали жертвами ударов самолетов международной коалиции во главе с США в городе Ракка и пригороде Дейр эз-Зора, сообщает сирийское государственное агентство SANA, ссылаясь на информацию очевидцев. 

    Жертвами удара с воздуха ВВС антитеррористической коалиции во главе с США в Ракке стали по меньшей мере 11 мирных жителей, большинство из них — женщины и дети. Очевидцы заявляют, что порядка 11 членов одной семьи погибли при авиаударе по населенному пункту Шахабат на севере провинции Дейр эз-Зор. Самолеты коалиции поддерживают наступление курдско-арабских отрядов  «Сирийских демократических сил» против запрещенной в России группировки «Исламское государство»*.

    Дамаск рассматривает кампанию незаконной, поскольку коалиция не согласовала свои действия с властями. Ранее сообщалось, что проправительственные силы Сирии при поддержке самолетов ВКС РФ наступают на позиции ИГИЛ* в провинции Хомс

    Сирия: жертвами ударов коалиции во главе с США по Ракке и Дейр эз-Зору стали 20 человек

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #сирия #ракка
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