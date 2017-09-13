Эксперт объяснил, какими сложностями обернутся для Украины поставки угля из США

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Москва, 13 сентября. Украина получила первую партию угля из США. Водное судно Ocean Ambitious с 62 тыс. тонн энергетического угля достигло одесского порта «Южный».

«Тринадцатого сентября в 02:15 (совпадает с мск) к перегрузочному комплексу «Морской торговый порт «Южный» пришвартовалось судно Ocean Ambitious. На борту балкера — 62 тысячи тонн энергетического угля из США для ТЭС ПАО «Центрэнерго», — сообщила пресс-служба порта.

Ожидается, что разгрузка американского угля для тепловых станций продлится три дня. В ближайшую неделю одесский порт может принять еще четыре судна с углем, для «Центрэнерго»,«ДТЭК» и ООО «Еврореконструкция». Общий объем поставок превысит 295 тыс. тонн.

По мнению директора Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрея Иванова, США фактически «продают» Украине свою дружбу, и поэтому Киев согласен покупать уголь в два раза дороже у американских партнеров. При этом не исключено, что часть угля на Украине купят у американцев, однако большие партии будут приобретаться у народных республик Донбасса.