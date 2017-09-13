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Украина
Эксперт объяснил, какими сложностями обернутся для Украины поставки угля из США
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    Эксперт объяснил, какими сложностями обернутся для Украины поставки угля из США

    16:05  13 Сентября 2017
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    Эксперт объяснил, какими сложностями обернутся для Украины поставки угля из США

    Москва, 13 сентября. Украина получила первую партию угля из США. Водное судно Ocean Ambitious с 62 тыс. тонн энергетического угля достигло одесского порта «Южный». 

    «Тринадцатого сентября в 02:15 (совпадает с мск) к перегрузочному комплексу «Морской торговый порт «Южный» пришвартовалось судно Ocean Ambitious. На борту балкера  — 62 тысячи тонн энергетического угля из США для ТЭС ПАО «Центрэнерго»,  — сообщила пресс-служба порта.

    Ожидается, что разгрузка американского угля для тепловых станций продлится три дня. В ближайшую неделю одесский порт может принять еще четыре судна с углем, для «Центрэнерго»,«ДТЭК» и ООО «Еврореконструкция». Общий объем поставок превысит 295 тыс. тонн. 

    Эксперт объяснил, какими сложностями обернутся для Украины поставки угля из США

    По мнению директора Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрея Иванова, США фактически «продают» Украине свою дружбу, и поэтому Киев согласен покупать уголь в два раза дороже у американских партнеров. При этом не исключено, что часть угля на Украине купят у американцев, однако большие партии будут приобретаться у народных республик Донбасса.

    «Скажем, привезли одну баржу в Одессу, а по документам их будет десять. Собственно, иначе и не получится. Уголь ведь бывает разный. Украинская промышленность заточена под уголь Донбасса, просто так в печи американский уголь не заправить», — сказал эксперт Федеральному агентству новостей.

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    Автор: Борис Любимов
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