Петербургский депутат хайпанул на рэп-баттле Oxxxymiron и Гнойного

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Баттл рэперов Oxxxymiron и Гнойного призвали проверить на экстремизм, призывы к разжиганию межнациональной розни и оскорбление чувств верующих. Соответствующее обращение на имя генпрокурора России Юрия Чайки направил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин. Oxxxymiron (Мирон Федоров) не без волнения отреагировал на эту информацию в своем Twitter, но, как оказалась, у инициатора проверки цель не наказать рэперов, а, как говорят в молодежной среде, «хайпануть» за счет чужой популярности. Что, похоже, петербургскому парламентарию вполне удалось.

«Это хайп, — ответил Андрей Анохин на вопрос Федерального агентства новости, в чем смысл подачи заявления о проверке баттла Oxxxymiron и Гнойного. — Пару дней назад я послал вызов своему коллеге — депутату-оппозиционеру Максиму Резнику. У нас с ним пройдет рэп-баттл, причем этот баттл пройдет не на темы подросткового мата, а будут обсуждаться очень серьезные темы, находящиеся на острие. Это и «Матильда», и острые вопросы, которые есть в Санкт-Петербурге (тема передачи РПЦ Исаакиевского собора — прим. ФАН). По сути, пройдет столкновение двух философий — оппозиционной, которую представляет Резник, и государственной, которую представляю я. Это будет реальная битва двух философских взглядов, и то, что сегодня все тиражируют это (подачу заявления на проверку баттла Oxxxymiron и Гнойного — прим. ФАН), и есть хайп. Реальный хайп от депутата Анохина, чтобы привлечь внимание к нашему с Резником рэп-баттлу, который пройдет 5 октября в Санкт-Петербурге».

Впрочем, по словам Анохина, его заявление Чайке — это не только самореклама. Парламентарий хочет, как говорится, «прощупать» границы допустимого при проведении подобных мероприятий.

«Вторая цель моего обращения — хочется непосредственно понять рамки закона проведения этих баттлов, чтобы после таких острых обсуждений можно было поехать домой, а не присутствовать при составлении административного протокола. Чтобы можно было понять, что можно депутату законодательного собрания и что можно на других площадках. Но никакой задачи проверять Oxxxymiron и Гнойного на экстремизм нет, мы пересмотрели эти баттлы и не нашли там ничего экстремистского», — отметил депутат.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что баттл Oxxxymiron и Гнойного стал важнейшим событием культурной жизни, а позже Роскомнадзор оштрафовал издания, которые дали ссылки на видеозапись этого события, поскольку в ролике содержалась нецензурная лексика.

Сам Oxxxymiron отреагировал записью в Twitter на информацию о проверке генпрокуратурой его баттла с Гнойным.

«Логичное развитие событий, — написал рэпер. — Остается надеяться, что кто-нибудь наверху понимает: если найдут экстремизм — последствия негативно аукнутся всем».

Логичное развитие событий. Остается надеяться, что кто-нибудь наверху понимает: если найдут экстремизм - последствия негативно аукнутся всем https://t.co/m9lymcx0jo — Oxxxymiron (@norimyxxxo) September 13, 2017

«И когда я говорю «всем» — я имею в виду не рэп-тусу, а обществу в целом. В том числе тем власть имущим, кто позволит этому случится», — уточнил Мирон.