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Сирия: сотни боевиков ИГИЛ бегут в Турцию из провинции Идлиб
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    Сирия: сотни боевиков ИГИЛ бегут в Турцию из провинции Идлиб

    15:45  13 Сентября 2017
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    Сирия: сотни боевиков ИГИЛ бегут в Турцию из провинции Идлиб

    Идлиб, 13 сентября. Боевики «Исламского государства»* бегут от «Джебхат ан-Нусры» в Турцию.

    Арабское агентство «Аль-Масдар» сообщило, что сотни боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) покидают сирийскую провинцию Идлиб и направляются в Турцию. Отмечается, что большая часть из них является саудитами, исламисты заплатили контрабандистам по 2 тысячи долларов за пересечение границы с Турцией.

    Отряд игиловцев в составе 300 боевиков под командованием саудита Абу Саада обосновался на севере Идлиба, однако власть в провинции захватила группировка «Джебхат ан-Нусра*» (запрещенная в России террористическая организация). Боевики «Ан-Нусры» начали активно истреблять игиловцев, именно с этим и связано бегство «воинов Халифата» в Турцию.

    Сирия: сотни боевиков ИГИЛ бегут в Турцию из провинции Идлиб

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #турция #идлиб #джебхат ан-нусра
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