Сирия: сотни боевиков ИГИЛ бегут в Турцию из провинции Идлиб

В Избранное

Идлиб, 13 сентября. Боевики «Исламского государства»* бегут от «Джебхат ан-Нусры» в Турцию.

Арабское агентство «Аль-Масдар» сообщило, что сотни боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) покидают сирийскую провинцию Идлиб и направляются в Турцию. Отмечается, что большая часть из них является саудитами, исламисты заплатили контрабандистам по 2 тысячи долларов за пересечение границы с Турцией.

Отряд игиловцев в составе 300 боевиков под командованием саудита Абу Саада обосновался на севере Идлиба, однако власть в провинции захватила группировка «Джебхат ан-Нусра*» (запрещенная в России террористическая организация). Боевики «Ан-Нусры» начали активно истреблять игиловцев, именно с этим и связано бегство «воинов Халифата» в Турцию.

* Организация запрещена на территории РФ.