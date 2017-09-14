Турция не сообщила НАТО подробности приобретения у России С-400

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Брюссель, 13 сентября. Турецкая сторона не уведомляла Северный альянс о деталях покупки российских систем ПВО С-400. Об этом сообщил сегодня представитель блока.

По словам источника, на сегодняшний день ни один член НАТО не использует С-400. Он также добавил, что «Северному альянсу не сообщали подробности каких-либо покупок».

Впрочем, представитель военного блока подчеркнул, что члены НАТО сами принимают решения о военных покупках.

«Для НАТО важно то, чтобы оборудование, которое союзники приобретают, было возможно использовать вместе», — передает слова источника ТАСС.

Напомним, в прошлый вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Россией договор о приобретении систем С-400, и часть денежных средств уже внесена.

Ранее Эрдоган жестко ответил на критику Вашингтона из-за закупки российских С-400.