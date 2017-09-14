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Политика
Турция не сообщила НАТО подробности приобретения у России С-400
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    Турция не сообщила НАТО подробности приобретения у России С-400

    7:02  14 Сентября 2017
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    Турция не сообщила НАТО подробности приобретения у России С-400

    Брюссель, 13 сентября. Турецкая сторона не уведомляла Северный альянс о деталях покупки российских систем ПВО С-400. Об этом сообщил сегодня представитель блока.

    По словам источника, на сегодняшний день ни один член НАТО не использует С-400. Он также добавил, что «Северному альянсу не сообщали подробности каких-либо покупок». 

    Турция не сообщила НАТО подробности приобретения у России С-400

    Впрочем, представитель военного блока подчеркнул, что члены НАТО сами принимают решения о военных покупках.

    «Для НАТО важно то, чтобы оборудование, которое союзники приобретают, было возможно использовать вместе», — передает слова источника ТАСС.

    Напомним, в прошлый вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Россией договор о приобретении систем С-400, и часть денежных средств уже внесена.

    Ранее Эрдоган жестко ответил на критику Вашингтона из-за закупки российских С-400. 

    Турция не сообщила НАТО подробности приобретения у России С-400

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    Автор: Дана Балан
    #россия #турция #нато #с-400
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