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Кинорежиссер Бортко поддержал Мединского в его споре с Поклонской
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    Кинорежиссер Бортко поддержал Мединского в его споре с Поклонской

    17:55  13 Сентября 2017  /обновлено: 21:54  13 Сентября 2017
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    Владимир Бортко поддержал позицию Мединского

     

    Москва, 13 сентября. Первый зампред комитета ГД по культуре, народный артист России, кинорежиссер Владимир Бортко считает претензии Мединского к преследователям фильма Алексея Учителя «Матильда» вполне оправданными.

    «Я полностью солидарен с Мединским по одной простой причине: когда речь заходит о фильмах, мы должны руководствоваться лишь двумя документами. Во-первых, это Конституция Российской Федерации, которой цензура запрещается. Во-вторых, это Уголовный кодекс, и в нем нет ни одной статьи, которой бы хоть как-то противоречило содержание «Матильды». Потому для запрета показа фильма Учителя нет никаких оснований», — заявил депутат в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Органы правопорядка должны сделать все возможное, чтобы защитить представителей российской киноиндустрии и зрителей «Матильды» от разъяренных демонстрантов, недовольных творчеством Учителя, считает Владимир Бортко.

    «Что касается господ, которые пытаются воспрепятствовать показу фильма, то с ними должны вести разговор силовые ведомства и правоохранительные организации. У нас их хватает: это и ФСБ, и МВД, и Российская гвардия. Пусть они займутся ими напрямую, так как все эти люди, которые мешают прокату киноленты, нарушают закон и Уголовный кодекс РФHA», — подчеркивает он.

    Активисты, выступающие против показа фильма Алексея Учителя в кинотеатрах, критикуют его, обвиняя в попрании нравов и исторической памяти. Но, даже если это так, в этом нет ничего противозаконного.

    «Попрание нравов? Разве у нас есть статья, запрещающая попрание нравов? Нет. Тогда о чем разговор? В попрании нравов можно обвинить что угодно. Это не столько мой комментарий, сколько комментарий Конституции Российской Федерации», — подводит итог народный артист России.

    Мединский обвинил преследователей фильма Алексея Учителя «Матильда»

    Напомним, что ранее министр культуры РФ Владимир Мединский обвинил преследователей фильма Алексея Учителя «Матильда» в дискредитации российского государства и Русской православной церкви (РПЦ). «Как консерватор хочу сказать: подобные самозваные «активисты» дискредитируют и государственную культурную политику, и Церковь», — отметил Мединский.

    «Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая г-жа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных «активистов»-поджигателей, нагло именующих себя «православными», — цитирует министра издание Газета.ru.

    Министр призвал правоохранительные органы страны пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны лиц, слишком активных в своем недовольстве «Матильдой». «Распоясавшиеся активисты» пытаются навязать остальной части общества свои убеждения опасными и беззаконными методами, отметил он.

    Поклонская ответила на критику министра культуры РФ Владимира Мединского

    В свою очередь, депутат Госдумы Наталья Поклонская в ответ на критику министра культуры РФ Владимира Мединского по поводу ситуации с фильмом Алексей Учителя «Матильда» заявила, что прямо сейчас бывшие партнеры режиссера выкладывают в открытый доступ информацию о «подмене сценария», «нецелевом использовании бюджетных средств» и «нарушении авторских прав» при создании «Матильды». Также она отметила, что для получения прокатного удостоверения автором «Матильды» были предоставлении «недостоверных документов» для получения прокатного удостоверения. 

    «Кинотеатры и телеканалы, уважающие чувства людей и не желающие быть использованными создателями непонятного проекта «Матильда», среди создателей которых уроженец западной Украины, где реализован «Евромайдан», отказываются от показа фильма, имея полное на это право. А во всем «виновата» — Поклонская», — суммировала свою точку зрения депутат.

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    Автор: Иван Верихов
    #россия #поклонская #рпц #мединский #матильда #бортко #минкульт #учитель
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