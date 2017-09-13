Кинорежиссер Бортко поддержал Мединского в его споре с Поклонской

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Москва, 13 сентября. Первый зампред комитета ГД по культуре, народный артист России, кинорежиссер Владимир Бортко считает претензии Мединского к преследователям фильма Алексея Учителя «Матильда» вполне оправданными.

«Я полностью солидарен с Мединским по одной простой причине: когда речь заходит о фильмах, мы должны руководствоваться лишь двумя документами. Во-первых, это Конституция Российской Федерации, которой цензура запрещается. Во-вторых, это Уголовный кодекс, и в нем нет ни одной статьи, которой бы хоть как-то противоречило содержание «Матильды». Потому для запрета показа фильма Учителя нет никаких оснований», — заявил депутат в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Органы правопорядка должны сделать все возможное, чтобы защитить представителей российской киноиндустрии и зрителей «Матильды» от разъяренных демонстрантов, недовольных творчеством Учителя, считает Владимир Бортко.

«Что касается господ, которые пытаются воспрепятствовать показу фильма, то с ними должны вести разговор силовые ведомства и правоохранительные организации. У нас их хватает: это и ФСБ, и МВД, и Российская гвардия. Пусть они займутся ими напрямую, так как все эти люди, которые мешают прокату киноленты, нарушают закон и Уголовный кодекс РФHA», — подчеркивает он.

Активисты, выступающие против показа фильма Алексея Учителя в кинотеатрах, критикуют его, обвиняя в попрании нравов и исторической памяти. Но, даже если это так, в этом нет ничего противозаконного.

«Попрание нравов? Разве у нас есть статья, запрещающая попрание нравов? Нет. Тогда о чем разговор? В попрании нравов можно обвинить что угодно. Это не столько мой комментарий, сколько комментарий Конституции Российской Федерации», — подводит итог народный артист России.

Напомним, что ранее министр культуры РФ Владимир Мединский обвинил преследователей фильма Алексея Учителя «Матильда» в дискредитации российского государства и Русской православной церкви (РПЦ). «Как консерватор хочу сказать: подобные самозваные «активисты» дискредитируют и государственную культурную политику, и Церковь», — отметил Мединский.

«Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая г-жа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных «активистов»-поджигателей, нагло именующих себя «православными», — цитирует министра издание Газета.ru.

Министр призвал правоохранительные органы страны пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны лиц, слишком активных в своем недовольстве «Матильдой». «Распоясавшиеся активисты» пытаются навязать остальной части общества свои убеждения опасными и беззаконными методами, отметил он.

В свою очередь, депутат Госдумы Наталья Поклонская в ответ на критику министра культуры РФ Владимира Мединского по поводу ситуации с фильмом Алексей Учителя «Матильда» заявила, что прямо сейчас бывшие партнеры режиссера выкладывают в открытый доступ информацию о «подмене сценария», «нецелевом использовании бюджетных средств» и «нарушении авторских прав» при создании «Матильды». Также она отметила, что для получения прокатного удостоверения автором «Матильды» были предоставлении «недостоверных документов» для получения прокатного удостоверения.