Иркутской учительнице повысили зарплату после жалобы Путину

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Иркутск, 13 сентября. Учительница средней школы в Иркутской области Алена Остальцова получила надбавку за стаж после того, как пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на низкие заплаты молодых учителей. Об этом в среду сообщила замначальника управления образования местной администрации Светлана Рязанцева.

«С нового учебного года заработная плата молодого педагога Алены Остальцовой изменится в связи с тем, что по закону работник бюджетного учреждения, имеющий стаж более одного года, получает надбавку за работу в южных районах региона не 10%, а 20%», — отметила она.

Напомним, что ранее Остальцова в ходе прямой линии с Путиным обратила внимание президента на низкие зарплаты молодых специалистов в школе. По словам женщины, ее заработная плата едва превышает 16 тыс. рублей.

Местные власти пояснили, что зарплата учителям начисляется за счет бюджета муниципалитета. Мэрия планирует рассмотреть вопрос о подъемном пособии молодым специалистам, однако пока что на это нет средств, передает РИА Новости.