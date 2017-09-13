Путин рассмотрит повышение МРОТ до прожиточного минимума

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Сочи, 13 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что рассмотрит предложение Федерации независимых профсоюзов о том, чтобы уже с 1 января 2018 года уровнять МРОТ и прожиточный минимум.

«Надо все посчитать, всем хочется побыстрее, естественно», — подчеркнул он.

По словам российского лидера, в данном вопросе необходимо не подорвать возможности бюджета по исполнению других важных социальных обязательств.

«Но вы правы, у нас такие возможности возникают, мы их обсуждали, в том числе и с 1 января 2018 года в единоразовом режим, — отметил глава государства. — Мы вернемся еще раз».

Напомним, 11 сентября Владимир Путин предложил повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума с 1 января 2018 года. Кроме того, он поручил правительству приравнять МРОТ к прожиточному минимуму не позднее 1 января 2019 года.