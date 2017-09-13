Школьник умер на уроке физкультуры в Красноярске

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Красноярск, 13 сентября. Школьник потерял сознание и скончался во время урока физкультуры в городе Ачинске Красноярского края, заявила официальный представитель регионального ГСУСК РФ Ольга Шаманская.

Инцидент произошел во время урока на свежем воздухе.

По словам Шаманской, подросток выполнял физические упражнения, когда ему вдруг стало плохо. После этого он упал и потерял сознание. Несмотря на усилия медиков, мальчик умер.

Выяснилось, что у школьника были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Он был частично ограничен в физической нагрузке, однако это не освобождало его от посещения уроков физкультуры.