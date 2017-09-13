Америка под ударом: из-за суперторнадо растут цены на нефть и госдолг США

В Избранное

В эти дни США, недавний «глобальный лидер», проходят первое за полтора с лишним века серьезное испытание на прочность. Это испытание — не война, даже гражданская, а стихийное бедствие. Один за другим на штаты, близкие к Атлантическому побережью, налетают исключительной мощи ураганы.

Кто-то связывает эти «Харви», «Ирмы» и прочие «тайфуны с ласковыми именами» с пресловутым «глобальным потеплением» и таянием полярных льдов. Кто-то — со вспышками на Солнце. А кто-то — даже с «коварными русскими», которые якобы разработали «климатическое оружие» и теперь тайно используют его против Америки.

Как бы то ни было, но реакция американского общества на этот, как там выражаются, «чэллендж» не менее важна, чем причины зарождения нынешних «суперторнадо». Если отвлечься от анекдотических инициатив выставить против природы «сотни тысяч» бытовых вентиляторов, не менее анекдотической поддержки пострадавшим публикацией фото обнаженных топ-моделей в социальных сетях и столь же анекдотических призывов не стрелять в смерчи, стоит заметить, что Хьюстон (Техас) и Майами (Флорида) — вовсе не Нью-Йорк и не Новый Орлеан (Луизиана).

Выход из паранойи

Во время печально знаменитого нью-йоркского «блэкаута» в «Большом Яблоке» 2003 года и не менее печально знаменитого новоорлеанского «потопа» 2005 года наблюдалось массовое мародерство и паника (в основном — со стороны «афроамериканцев»). Теперь же ничего похожего нет, хотя ситуация на пострадавших территориях не менее тяжелая. Как сообщается, улицы Майами затоплены на 60–90 см, а подачи электричества в большинство районов города нет из-за обрыва воздушных линий электропередач.

Читайте также: Пять торнадо под копирку: США обеднели на $200 млрд из-за странной «непогоды»

Более ста тысяч человек перемещены в специальные укрытия на территории штата, около миллиона эвакуированы в более безопасные места. Федеральные и местные власти работают достаточно четко. ВМС гарантировали, в случае необходимости, доставку гуманитарной помощи десантными кораблями.

Наконец, Конгресс солидарно проголосовал за безлимитное увеличение «потолка» госдолга до 8 декабря 2017 года, и немалую роль в этом решении сыграла как раз необходимость дополнительных расходов на эвакуацию жителей и последующее восстановление разрушенной инфраструктуры.

Ну, и «холодная гражданская война» вокруг фигуры 45-го президента США Дональда Трампа в результате более серьезных угроз, похоже, приутихла. Как и одна из ее главных компонентов — антироссийская истерия. Голосов о том, что «это сделали русские», применительно к ураганам раздается на удивление мало и далеко не из самых авторитетных источников.

Все это дает определенные надежды на выход американской элиты из острого и чрезвычайно длительного (начиная еще со второго срока президентства Барака Обамы) приступа политической паранойи. Тем более что Россия уже высказала желание оказать помощь пострадавшим штатам, на что, правда, пока никакой: ни положительной, ни отрицательной, — реакции не последовало.

Пациент еще болен

Тем не менее, «Америка Трампа», в отличие от «Америки Хиллари Клинтон», в целом демонстрирует незаурядную организованность и волю к жизни. В частности, удалось минимизировать ущерб, который стихия нанесла космодрому Канаверал во Флориде и двум АЭС: Терки-Пойнт (Turkey Point) и Сент-Люси (St. Lucie), которые были срочно остановлены.

Так что не торопитесь «хоронить Пиндостан», хотя, конечно, пациент серьезно болен, — достаточно сказать, что федеральное казначейство сразу после решения Конгресса по федеральному долгу повысила его официальную цифру с 19,86 до 20,16 трлн долл. И если раньше потенциальный ущерб от всех идущих на США ураганов оценивался в 200 млрд долл., то теперь только по двум первым, «Харви» и «Ирме», цифра увеличена до 290 млрд — с прогнозом на 450–500 млрд.

То есть никаких резервов для противодействия катастрофам подобного рода у США не оказалось: ни финансовых, ни материальных. Достаточно сказать, что «под ураганы» министерство энергетики США снизило официальную цифру нефтяного запаса, что дало мировым ценам на «черное золото» мощный повышательный импульс, так что в обозримом будущем для стандарта Brent они могут подняться выше отметки 60 долл/барр. Что, разумеется, не во вред, а на пользу российскому бюджету, «сверстанному» изначально под 40 долл/барр., а затем, по решению Минфина РФ, «расширенному» в своей расходной части под 45,6 долл/барр.

Читайте также: Основа могущества БРИКС: не все то золото, что молчит

Тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Так, может быть, ударов нескольких «суперторнадо» и не хватало недавнему «глобальному гегемону», чтобы хоть немного прийти в себя и посмотреть на мир более трезвым взглядом?