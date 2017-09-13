Грузовик военных США перевернулся на трассе в Польше

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Варшава, 13 сентября. Грузовой автомобиль американских военных, базирующихся в Польше, перевернулся на трассе на съезде с дороги А-18, военнослужащие не пострадали, сообщила местная радиостанция RFM FM.

Грузовик военных США вероятно врезался в ограждение и перевернулся на крышу, два военнослужащих не пострадали, сообщила спикер местной полиции Анна Кублик-Росчишевская. По данным польских СМИ, движение на трассе А-18 затруднено, машины двигаются только по одной полосе. Армейский грузовик лежит поперек трассы на крыше.

Правоохранительные органы расследуют инцидент. Отметим, что в Польше развернута бронетанковая бригада США в рамках операции Atlantic Resolve. Численность контингента составляет порядка 3,5 тысяч, в парке боевой техники находятся танки Abrams и гаубицы Paladin.