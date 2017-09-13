Поезд рядовых украинцев ушел: кому выгоден коллапс «Укрзализныци»

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Европейская транспортная ассоциация (ЕТА) обнародовала сенсационный отчет относительно украинского государственного предприятия «Укрзализныця». По данным независимых экспертов, только за последние три года объем грузовых и пассажирских перевозок железными дорогами Украины снизился почти втрое, «УЗ» практически прекратила сообщение с Российской Федерацией, что поставило некогда процветающую организацию на грань банкротства. Помимо прочего, более 20 западных корпораций и крупных фирм, которых официальный Киев называл «потенциальными партнерами», категорически отказались вкладывать средства в модернизацию подвижного состава «Укрзализныци»: из-за изношенности вагонов отменяются десятки рейсов, а дефицит билетов в кассах стал обычным явлением. Как утверждают скептики, в уничтожении отрасли заинтересованы на Украине «определенные правительственные и парламентские силы». Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Грандиозный скандал разразился 13 августа нынешнего года. Тогда большинство пассажиров скоростного поезда «Интерсити», следовавшего из Одессы в Киев, были вынуждены около четырех часов ехать к месту назначения, стоя в вагонных проходах и тамбурах. Руководство «УЗ» объяснило подобное неприятное обстоятельство «техническими причинами». Дескать, вместо состава «Тарпан», рассчитанного на 607 посадочных мест, в рейс отправился поезд того же производителя, но уже вмещающий в себя только 408 человек. «Укрзализныця» пообещала компенсировать неудобства всем пассажирам, кто тем или иным образом посчитал себя пострадавшим.

«К сожалению, этот случай нельзя назвать единичным, — отметил в беседе с корреспондентом ФАН бывший сотрудник регионального управления отделения дороги (Киевская область) Юрий В. — Ежедневно на пульты диспетчеров приходит информация о проблемах технического состояния электричек. Количество вагонов сокращают, не добавляя новые единицы».

По словам Юрия, немного реже, но тоже с завидным постоянством докладывают о поломках в поездах дальнего следования.

«Составы разваливаются буквально в пути, только чудом удается избежать человеческих жертв», — констатировал он.

Это мнение частично разделяют в самой «УЗ». Согласно распространенной пресс-службой структуры информации, на данный момент 92,8% пассажирских вагонов компании изношены, а средний возраст тех же вагонов составляет около 32 лет. Из 3100 единиц ПВ на утилизацию должны отправиться не менее двух тысяч, а на ремонт оставшихся у Киева попросту нет денег. Исходя из всего вышеперечисленного, украинское правительство приняло поистине Соломоново решение: уменьшить объем пассажирских перевозок и сократить несколько тысяч железнодорожников, в чьих услугах, таким образом, Украина больше не нуждается.

Хорошую мину при явно плохой игре пытается сохранить украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он официально обвинил представителей «Укрзализныци» в коррупции и неэффективном использовании поступающих на счета организации средств.

«Лично мне представляется, что эти обвинения — не более, чем попытка оправдаться за отстранение от должности главы «УЗ» Войцеха Балчуна, — отметил в комментарии журналистам киевский экономист Александр Охрименко. — Действительно, уровень воровства в госпредприятии высок, но смена руководства монополиста не приведет к решению проблемы коррумпированности, а скорее наоборот».

Напомним, ранее Омелян официально заявил, что убытки украинских железных дорог «от коррупции и нецелевого использования средств» составляют до 15 миллиардов долларов в год. Работа польского так называемого «кризисного менеджера» Балчуна была признана «бездарной и неэффективной».

На вопрос, что будет дальше с украинской «железкой» (распространенное в обиходе название «УЗ»), не могут ответить ни местные, ни иностранные аналитики.

«Можно лишь ожидать новых скандалов и разговоров о трудностях, но не решения проблем», — подчеркнул эксперт общественной кампании «Евро-Патруль» Вячеслав Коновалов. — В итоге мы опять получим манипуляции и пиар неких заинтересованных сил».

В чем именно заинтересованы «некие силы», корреспонденту ФАН объяснил аналитик ЕТА Франсуа Пёрке.