Идлиб: командир «Джебхат ан-Нусры» убит боевиками на востоке провинции

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Идлиб, 13 сентября. Неизвестные боевики уничтожили одного из лидеров «Джебхат ан-Нусры» в городе Саракиб.

Один из командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России) Абу Мохаммад аль-Дели был найден убитым в населенном пункте Саракиб провинции Идлиб. Новостной сайт, близкий к исламистам сообщил, что ранее между аль-Дели и другими главарями формирования, известными под именами Абдулла Мохаммад аль-Мухайсини и Мослех аль-Алияни, возникли разногласия.

Отмечается, что аль-Дели мог быть убит исламистами группировки «Ахрар аш-Шам», которая ведет военные действия против «Джебхат ан-Нусры».

* Организация запрещена на территории РФ.