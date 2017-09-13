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Идлиб: командир «Джебхат ан-Нусры» убит боевиками на востоке провинции
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    Идлиб: командир «Джебхат ан-Нусры» убит боевиками на востоке провинции

    15:32  13 Сентября 2017  /обновлено: 16:17  13 Сентября 2017
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    Идлиб: командир «Джебхат ан-Нусры» убит боевиками на востоке провинции

    Идлиб, 13 сентября. Неизвестные боевики уничтожили одного из лидеров «Джебхат ан-Нусры» в городе Саракиб.

    Один из командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России) Абу Мохаммад аль-Дели был найден убитым в населенном пункте Саракиб провинции Идлиб. Новостной сайт, близкий к исламистам сообщил, что ранее между аль-Дели и другими главарями формирования, известными под именами Абдулла Мохаммад аль-Мухайсини и Мослех аль-Алияни, возникли разногласия.

    Отмечается, что аль-Дели мог быть убит исламистами группировки «Ахрар аш-Шам», которая ведет военные действия против «Джебхат ан-Нусры».

    Идлиб: командир «Джебхат ан-Нусры» убит боевиками на востоке провинции

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #сакариб
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