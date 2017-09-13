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Политика
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Политика
Путин уверен, что договоренности Медведева и Харири будут работать на взаимное развитие
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    Путин уверен, что договоренности Медведева и Харири будут работать на взаимное развитие

    15:56  13 Сентября 2017
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    Путин уверен, что договоренности Медведева и Харири будут работать на взаимное развитие

    Москва, 13 сентября. Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность в том, что достигнутые премьер-министрами России и Ливана Дмитрием Медведевым и Саадом Харири договоренности окажут положительных эффект для обеих стран.

    Путин отметил, что в курсе вчерашней беседы премьеров России и Ливана.

    «Уверен, что достигнутые договоренности будут работать на позитивное развитие наших двусторонних межгосударственных отношений», — подчеркнул Путин

    Путин уверен, что договоренности Медведева и Харири будут работать на взаимное развитие

    Накануне Харири заявил, что Бейрут намерен развивать сотрудничество с Москвой, а также хочет закупить российское оружие для ливанской армии. 

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #ливан #харири
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