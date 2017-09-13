Путин уверен, что договоренности Медведева и Харири будут работать на взаимное развитие

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Москва, 13 сентября. Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность в том, что достигнутые премьер-министрами России и Ливана Дмитрием Медведевым и Саадом Харири договоренности окажут положительных эффект для обеих стран.

Путин отметил, что в курсе вчерашней беседы премьеров России и Ливана.

«Уверен, что достигнутые договоренности будут работать на позитивное развитие наших двусторонних межгосударственных отношений», — подчеркнул Путин.

Накануне Харири заявил, что Бейрут намерен развивать сотрудничество с Москвой, а также хочет закупить российское оружие для ливанской армии.