Киркоров признался, что его главный хит родился благодаря Газманову

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Сочи, 13 сентября. Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров признался, что его самая популярная и узнаваемая песня появилась благодаря Олегу Газманову.

По словам певца, много лет назад он посетил концерт Газманова в Сочи, во время которого тот впервые исполнил новую песню «Единственная».

«Когда я ее услышал, тут же решил, что она должна быть моей. С трудом дождался окончания концерта, помчался в гримерку к Газманову и взмолился: «Отдай мне эту песню!», — вспоминает Киркоров.

Артист отметил, что, получив права на исполнение песни, он долго не мог ее записать в студии, поскольку не сразу получилось подобрать нужное настроение и интонацию, хотя перед публикой песня лилась сама собой. На запись трека у Киркорова ушло шесть дней. В конечном итоге он пригласил в студию Газманова, который помог добиться идеального звучания, пишет издание Дни.ру.