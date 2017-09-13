Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Жириновского возмутило предложение выдвинуть женщину для участия в выборах 2018 года
Политика
Политолог объяснил, почему генсек ООН не сможет помирить Россию и США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Политолог объяснил, почему генсек ООН не сможет помирить Россию и США

    15:40  13 Сентября 2017
    98

    Генсек ООН Антониу Гутерреш

    Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о том, что мировое сообщество не может позволить себе допустить ссору между Россией и США. Текущие отношения между Вашингтоном и Москвой Гуттереш описал как «сложные». Последует ли за этим заявлением нормализация отношений Запада и РФ — в материале Федерального агентства новостей.

    Несмотря на существующий кризис, Генсек ООН сказал, что надеется на улучшение российско-американских отношений. 

    «Но я абсолютно верю в то, что мир и безопасность в мире во многом зависят от возможности этих двух стран, этих ключевых столпов международного сообщества находиться в плодотворном диалоге и достигать взаимопонимания по ряду областей», — сказал Гуттереш.

    Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что подобные высказывания не смогут повлиять ни на Россию, ни на США.

    «Российско-американские отношения по своему статусу куда значительнее, чем возможности ООН. И эти отношения зависят только от Москвы и Вашингтона. Да, возможно, сейчас существует некий китайский фактор в российско-американских отношениях. За последние 4-5 лет Евросоюз сделал все от него зависящее, чтобы вычеркнуть себя из формулы глобально-политических отношений. И в ближайшее время в нее не вернется», — сказал Брутер.

    Возможности Евросоюза на сегодняшний день в глобальной политической игре крайне ограничены, заключает политолог.

    Политолог объяснил, почему Генсек ООН не сможет помирить Россию и США

    Накануне издание BuzzFeed сообщило, что Россия в марте 2017 года предлагала Дональду Трампу план нормализации отношений между двумя сторонами. В частности, документ подразумевал совместное сотрудничество двух государств по ряду направлений — начиная от инвестиционных проектов и заканчивая обменом информацией между представителями силовых ведомств.

    Брутер говорит, что российская «дорожная карта», которую, как утверждает BuzzFeed, наша сторона предлагала Трампу, есть не более, чем представление России, как именно возможно разрешить конфликт со Штатами.

    «Это не официальный документ, а всего лишь информация к размышлению, не более того. Изначально она была рассчитана на определенных людей в окружении Трампа, которые глобально мыслят, таких как Джон Бреннан, Рекс Тиллерсон, Майкл Флинн. Возможности Трампа как президента оказались значительно меньше, чем он сам бы того хотел», — рассуждает Брутер.

    Дональд Трамп

    Поэтому говорить о том, что неофициальный документ, который носит аналитический характер, обретет политический статус, ни в коем случае нельзя. Публикация заметки издания, в которой говорилось о предложениях России, говорит о непонимании журналистами работы внешнеполитического ведомства как такового, резюмирует политолог. Факты, которые фигурируют в публикации, Брутер назвал лишь сценариями, которые в США обычно пишут аутсорсеры, а не сотрудники Госдепа. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Михаил Блинов
    #россия #сша #оон #внешняя политика
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 3118

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2607

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        21073

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3441

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        5267
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        14:06   13 Сентября 2017
        6895
        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        13:29   13 Сентября 2017
        189
        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        12:47   13 Сентября 2017
        309
        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        9:49   13 Сентября 2017
        1528