Политолог объяснил, почему генсек ООН не сможет помирить Россию и США

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о том, что мировое сообщество не может позволить себе допустить ссору между Россией и США. Текущие отношения между Вашингтоном и Москвой Гуттереш описал как «сложные». Последует ли за этим заявлением нормализация отношений Запада и РФ — в материале Федерального агентства новостей.

Несмотря на существующий кризис, Генсек ООН сказал, что надеется на улучшение российско-американских отношений.

«Но я абсолютно верю в то, что мир и безопасность в мире во многом зависят от возможности этих двух стран, этих ключевых столпов международного сообщества находиться в плодотворном диалоге и достигать взаимопонимания по ряду областей», — сказал Гуттереш.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что подобные высказывания не смогут повлиять ни на Россию, ни на США.

«Российско-американские отношения по своему статусу куда значительнее, чем возможности ООН. И эти отношения зависят только от Москвы и Вашингтона. Да, возможно, сейчас существует некий китайский фактор в российско-американских отношениях. За последние 4-5 лет Евросоюз сделал все от него зависящее, чтобы вычеркнуть себя из формулы глобально-политических отношений. И в ближайшее время в нее не вернется», — сказал Брутер.

Возможности Евросоюза на сегодняшний день в глобальной политической игре крайне ограничены, заключает политолог.

Накануне издание BuzzFeed сообщило, что Россия в марте 2017 года предлагала Дональду Трампу план нормализации отношений между двумя сторонами. В частности, документ подразумевал совместное сотрудничество двух государств по ряду направлений — начиная от инвестиционных проектов и заканчивая обменом информацией между представителями силовых ведомств.

Брутер говорит, что российская «дорожная карта», которую, как утверждает BuzzFeed, наша сторона предлагала Трампу, есть не более, чем представление России, как именно возможно разрешить конфликт со Штатами.

«Это не официальный документ, а всего лишь информация к размышлению, не более того. Изначально она была рассчитана на определенных людей в окружении Трампа, которые глобально мыслят, таких как Джон Бреннан, Рекс Тиллерсон, Майкл Флинн. Возможности Трампа как президента оказались значительно меньше, чем он сам бы того хотел», — рассуждает Брутер.

Поэтому говорить о том, что неофициальный документ, который носит аналитический характер, обретет политический статус, ни в коем случае нельзя. Публикация заметки издания, в которой говорилось о предложениях России, говорит о непонимании журналистами работы внешнеполитического ведомства как такового, резюмирует политолог. Факты, которые фигурируют в публикации, Брутер назвал лишь сценариями, которые в США обычно пишут аутсорсеры, а не сотрудники Госдепа.