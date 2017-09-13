Хомс: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ 60 квадратных километров

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Хомс, 13 сентября. ВКС РФ обеспечили наступление сирийской армии в центральной Сирии.

Подразделения проправительственных войск при воздушной поддержке ВКС РФ развивают наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) в провинции Хомс. Отмечается, что наступление ведут САА, отряды ливанской «Хезболлы» и народное ополчение Сирии.

В ходе наступательной операции наземные войска зачистили от боевиков «Халифата» около 60 квадратных километров территории Хомса, освободив пять населенных пунктов.

* Организация запрещена на территории РФ.