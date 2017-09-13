Киев поручил силовикам усложнить россиянам въезд на Украину

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Киев, 13 сентября. Правительство Украины дало поручение министерству иностранных дел и Службе безопасности Украины утвердить перечень стран, которые входят в «зону повышенного миграционного риска». Киевский кабмин требует, чтобы в первую очередь в список была включена Россия.

До 20 сентября украинское МВД должно заняться усовершенствованием законодательства о регистрации иностранцев по месту жительства или пребывания на территории Украины, а до конца октября должна быть реализована идея о пересечении границы гражданами России с использованием биометрических загранпаспортов. СБУ в свою очередь должна проработать идею, согласно которой россияне должны будут заблаговременно предупреждать о своем приезде на Украину.

В дальнейшем на Украине должно быть введена «национальная система биометрической верификации и идентификации» для всех — граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Для этого необходимо будет привлечь значительные средства, чтобы биометрически верифицировать хотя бы иностранцев на границе.