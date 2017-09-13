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Политика
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Украина
Службу внешней разведки Украины возглавил экс-глава миссии при НАТО
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    Службу внешней разведки Украины возглавил экс-глава миссии при НАТО

    16:19  13 Сентября 2017
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    Службу внешней разведки Украины возглавил экс-глава миссии при НАТО

    Киев, 13 сентября. Украинский президент Петр Порошенко назначил главу миссии при НАТО Егора Божко начальником Службы внешней разведки Украины.

    Такая информация появилась на официальном сайте главы государства. На протяжении двух лет Егор Божко исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО. 

    Порошенко заявил, что благодаря работе Божко, удалось скоординировать усилия в поддержку Украины и усилить обороноспособность государства. Кроме того, своим указом украинский президент ввел экс-главу миссии при НАТО в состав Совета национальной безопасности и обороны.

    Ранее Порошенко признал, что отбить Крым силой нереально

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #нато #порошенок
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