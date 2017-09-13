Сирии надо «сосредоточиться на главном»: Россия убедила Башара Асада и Хасана Насралла не отвечать на израильскую атаку

В Избранное

Как сообщает израильское издание Yedioth Ahronoth, российская сторона рекомендовала Башару Асаду и лидеру «Хезболлы» Хасану Насралле воздержаться от реакции на авиаатаку Израиля по сирийским объектам вблизи населенного пункта Масьяф в провинции Хама 7 сентября, в результате которой погибло 2 человека. По информации, которой располагает Yedioth Ahronoth, российские военные посоветовали «сосредоточиться на главном», борьбе с боевиками «Исламского государства»* (запрещено в РФ) в провинции Дейр эз-Зор.

Напомним, инцидент в Масьяфе далеко не первый случай военной агрессии со стороны Израиля, направленный против сирийской армии или ее союзников — «Хезболлы», а также прочих проиранских формирований. Только за этот год ЦАХАЛ совершил 18 атак. Большинство из них было осуществлено в ответ на действия в районе окуппированных Израилем в 1967-м году Голанских высот. Тель-Авив также неоднократно выражал обеспокоенность усилением влияния Ирана в Сирии и размещением проиранских сил вблизи государственных границ Израиля, что, по мнению израильских политиков, может угрожать национальной безопасности их страны. Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов призвал расценивать информацию о возможных рекомендациях России не реагировать на авиаудары Израиля исключительно как заявление израильской газеты:

«У нас нет подтверждений того, что российская сторона действительно это сделала. Это заявление израильской прессы о том, что такое якобы случилось».

Эксперт подчеркнул, что израильские ВВС не первый раз наносят удар по сирийской территории, исходя из позиции Израиля относительно действий на территории Сирии проиранской группировки «Хезболла», которую в Израиле считают террористической:

«И каждый раз, когда Тель-Авив считает, что что-то угрожает безопасности Израиля и необходимо нанести удар, он, не стесняясь, это делает. Это не первый удар».

Наш собеседник обратил внимание, что позиция России в сирийском конфликте достаточно очевидна:

«Есть успех, врага громят, создается хрупкое равновесие, зоны деэскалации, выстраивается очень сложная структура восстановления страны. Россия, фактически, модератор этой ситуации и действует в таких сложнейших условиях, где нужно учитывать интересы и Турции, и Ирана, и Израиля, и Саудовской Аравии, и Катара, и курдов, и даже Соединенных Штатов Америки, ну, и, конечно, законного сирийского правительства. В этом большом кубике Рубика Россия, фактически взяла на себя труд это все решить. Все это очень сложно, и действовать прямыми методами по принципу «Вы на нас напали — мы напали на вас» означало бы обрушить все, что выстраивалось в течение последних двух лет».

Эксперт напомнил ситуацию, когда Соединенные Штаты Америки совершали авиаудары по проправительственным силам в районе приграничного пункта ат-Танф в июне этого года:

«Американцы также неоднократно наносили удары по правительственным войскам, хотя и заявляя, что это была ошибка, но тем не менее. Стоит ли упоминать про сбитый турецкими ВВС российский самолет. Крайне сложная ситуация. Но очень умная и гибкая политика России, которая сочетает в себе и военные, и политические инструменты, привела к тем результатам, которые мы сейчас видим. Алеппо освобожден, Пальмира освобождена, Дейр эз-Зор деблокирован. «Исламское государство» (запрещено в РФ) доживает последние дни. И все это благодаря действиям на земле сирийских войск при поддержке российских ВКС».

Сейчас правительственным силам однако все еще необходимо сосредоточить все свои усилия на Дейр эз-Зоре:

«Город деблокирован, но, как и любая городская битва в условиях нынешней ближневосточной большой войны, операция в Дейр эз-Зоре чревата огромными потерями, если действовать необдуманно и слишком прямолинейно. Мы это видели на примере иракского Мосула. Вооруженные силы Ирака потеряли там до 20 тысяч бойцов, но все равно долго не могли взять город».

Если мы говорим о действиях России, ситуация совершенно другая:

«Операции в Алеппо и Пальмире были достаточно искусными. То же самое будет и в Дейр эз-Зоре. Город будет полностью зачищен, в этом нет сомнения. Но на это потребуется время, потому что необдуманно действовать нельзя, лобовые атаки в данной ситуации абсолютно не годятся. Поэтому потребуется определенное время, чтобы полностью деблокировать город и объявить, что он полностью освобожден от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ)».

* Организация запрещена на территории РФ.