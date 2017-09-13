Порошенко напомнил о договоренностях с Трампом после запуска поставок угля из США

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Киев, 13 сентября. На Украину доставили первую партию угля из Соединенных Штатов. Об этом сообщил украинский лидер Петр Порошенко‏ в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Он поприветствовал первую партию американского угля, которую Украина получила в соответствии с договоренностями Порошенко с лидером США Дональдом Трампом.

As agreed with @realDonaldTrump, first American coal has reached Ukraine. pic.twitter.com/LEixO25Z3t — Петро Порошенко (@poroshenko) September 13, 2017

Кроме того, Порошенко‏ добавил, что киевское руководство сделало «важный вклад» в обеспечение энергетической безопасности страны.

Ранее стало известно, что в среду, 13 сентября, на Украину прибыло первое американское судно с углем на борту. Сообщалось, что уголь разгрузят за три дни, а потом отправят на станции.