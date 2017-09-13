Порошенко напомнил о договоренностях с Трампом после запуска поставок угля из США
В Избранное
Киев, 13 сентября. На Украину доставили первую партию угля из Соединенных Штатов. Об этом сообщил украинский лидер Петр Порошенко в своем микроблоге в социальной сети Twitter.
Он поприветствовал первую партию американского угля, которую Украина получила в соответствии с договоренностями Порошенко с лидером США Дональдом Трампом.
Кроме того, Порошенко добавил, что киевское руководство сделало «важный вклад» в обеспечение энергетической безопасности страны.
Ранее стало известно, что в среду, 13 сентября, на Украину прибыло первое американское судно с углем на борту. Сообщалось, что уголь разгрузят за три дни, а потом отправят на станции.