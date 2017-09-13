Козловский сыграет Вещего Олега в сериале «Викинги»

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Москва, 13 сентября. Известный российский актер Данила Козловский сыграет в шестом сезоне сериала «Викинги».

По информации Deadline, Козловскому достанется роль новгородского князя Вещего Олега. Персонаж станет одной из самых значимых фигур в сериале.

Съемки шестого сезона канадо-ирландского сериала стартуют в конце 2017 года. Всего в сезоне будет 20 эпизодов.

Сериал «Викинги» выходит на канале History Channel TV уже четыре года. В центре сюжета — история жизни датского конунга Рангара Лодброка и его потомков.

Премьера пятого сезона «Викингов» запланирована на 29 ноября.

Напомним, что Данила Козловский сыграл главную роль в российском историческом фильме «Викинг», премьера которого прошла в декабре 2016 года. Козловский также снялся в известных российских фильмах «Хардкор», «Легенда №17», «Экипаж».