Козловский сыграет Вещего Олега в сериале «Викинги»
Москва, 13 сентября. Известный российский актер Данила Козловский сыграет в шестом сезоне сериала «Викинги».
По информации Deadline, Козловскому достанется роль новгородского князя Вещего Олега. Персонаж станет одной из самых значимых фигур в сериале.
Съемки шестого сезона канадо-ирландского сериала стартуют в конце 2017 года. Всего в сезоне будет 20 эпизодов.
Сериал «Викинги» выходит на канале History Channel TV уже четыре года. В центре сюжета — история жизни датского конунга Рангара Лодброка и его потомков.
Премьера пятого сезона «Викингов» запланирована на 29 ноября.
Напомним, что Данила Козловский сыграл главную роль в российском историческом фильме «Викинг», премьера которого прошла в декабре 2016 года. Козловский также снялся в известных российских фильмах «Хардкор», «Легенда №17», «Экипаж».