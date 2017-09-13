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Школьник погиб на уроке, провалившись под землю в Тюменской области
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    Школьник погиб на уроке, провалившись под землю в Тюменской области

    15:06  13 Сентября 2017
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    Школьник погиб на уроке, провалившись под землю в Тюменской области

    Тюмень, 13 сентября. Восьмилетний школьник провалился под землю на территории образовательного учреждения в райцентре Викулово Тюменской области, сообщили в пресс-службе губернатора.

    Ученик тюменской школы провалился под землю около часа дня 13 сентября. По словам местных жителей, находившийся рядом мужчина попытался спасти ребенка, но он ушел слишком глубоко под землю. Прибывшие на место ЧП спасатели извлекли тело ребенка.

    Очевидцы полагают, что причиной трагедии является размыв канализационного коллектора. По распоряжению губернатора Тюменской области Владимира Якушева, учащиеся школы были эвакуированы, место провала оцеплено. Правоохранительные органы проводят проверку инцидента, пишет Ura.ru

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    Автор: Ирина Селезнева
    #чп #тюмень #школа
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