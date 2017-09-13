Ироничная игра слов: журнал Focus объяснил возмутительную публикацию о Путине

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Берлин, 13 сентября. Редакция немецкого журнала Focus не хотела оскорбить президента России Владимира Путина своей «ироничной игрой слов». Об этом заявила пресс-секретарь издания Алис Вагнер.

«Посредством этой формулировки мы не собирались оскорбить или унизить (главу государства. — Прим. ФАН). Скорее, в первую очередь это была ироничная игра слов», — цитирует ее Deutsche Welle.

Вагнер добавила, что упоминавшееся в тексте слово «Hund» (с немецкого «собака») равносильно по значению выражению «harter Hund», которое можно перевести на русский как «крепкий орешек». Представитель Focus выразила сожаление в связи с тем, что ирония не сохранилась при переводе, пишет Газета.Ру.

Напомним, скандальная статья Focus была посвящена канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, в ней упоминался российский лидер Владимир Путин. После выхода статьи посольство России в Германии заявило, что ждет извинений от журнала за «глупую и безвкусную» игру слов автора.