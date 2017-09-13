Появилось видео задержания замглавы ФСИН Коршунова

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Москва, 13 сентября. Замглавы ФСИН России Олег Коршунов был задержан сотрудниками ФСБ в яхт-клубе — во время своего отпуска он находился на яхте. Одновременно правоохранительные органы явились к нему домой с обыском.

«Сотрудники ФСБ и следователи задержали его в яхт-клубе — там же, где находится яхта, на которой он отдыхал», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

При задержании Коршунов не оказывал сопротивления. Сотрудники ФСБ надели на него наручники и вывели из помещения. Уходя, он успел отдать распоряжения своим подчиненным, приказав закрыть покинутую яхту, сообщает газета «Известия».

Между тем, дома у Коршунова была обнаружена крупная сумма денег в различных валютах и коллекция престижных часов.

Напомним, в отношении задержанного замглавы ФСИН возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ. Его подозревают в растратах в особо крупных размерах в ходе строительства различных объектов ФСИН.