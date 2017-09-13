Турельная установка 3М-47: как «Гибка» обеспечит защиту кораблей

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Турельная установка 3М-47 «Гибка» предназначается для обеспечения наведения и дистанционного автоматизированного пуска ракет типа «Игла». Это помогает обеспечить защиту надводных кораблей, имеющих водоизмещение от 200 тонн и выше в зоне сверхмалой дальности. Установка отразит атаки самолетов, вертолетов и противокорабельных ракет в условиях искусственных и естественных (фоновых) помех.

В состав 3М-47 входят пусковая установка, на которой установлено опорно-поворотное устройство, блок оптико-электронного приемного устройства и универсальные пусковые модули типа «Стрелец». Заметим, что универсальный пусковой модуль предусматривает размещение двух ракет. Общее количество пусковых модулей на установке может достигать от двух до четырех с боекомплектом ракет от четырех до восьми штук.

Управляющий модуль турели «Гибка» представляет из себя рабочее место оператора с монитором, вычислительным процессором и органами управления. Также имеется система электропитания.

Заметим, что поиск и обнаружение воздушных целей осуществляется общекорабельными средствами. Информация о них передается в систему «Гибка», ее оператор производит допоиск, захват и сопровождение целей. Оператором осуществляется дистанционное наведение на цель и пуск зенитных ракет типа «Игла». Ракеты «Игла» и «Игла-С» обладают оптическим следящей (пассивной) головкой самонаведения, обладающей селектором искусственных тепловых помех. Наводка на воздушную цель происходит автоматически по принципу «выстрелил-забыл».

Основные характеристики: дальность визуального обнаружения самолета и вертолета — 12-15 километров; дальность поражения — от 500 до 6000 метров; высота поражения — от 5 до 3500 метров. Масса турельной пусковой установки (при использовании двух пусковых модулей) — 900 килограмм.