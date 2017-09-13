Дейр эз-Зор: гарнизон города усилен новыми подразделениями САА

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Дейр эз-Зор, 13 сентября. Армия Сирии готовится к новому этапу военной операции против «Исламского государства»* в провинции Дейр эз-Зор.

Арабские СМИ сообщают, что на базу 137-й бригады в Дейр эз-Зоре прибыло крупное подкрепление САА. Свежие силы примут участие при поддержке ВКС РФ в очередном этапе операции по освобождению провинции от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Ранее сообщалось о попытках игиловцев контратаковать позиции Сирийской арабской армии около населенного пункта Хумейма провинции Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.