Пентагон мог передать боевикам в Сирию закупленное в Чехии оружие

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Прага, 13 сентября. Чешский центр по журналистским расследованиям заявил, что Пентагон передавал антиправительственным силам в Сирии вооружение, которое американское ведомство закупало якобы для своих нужд.

Представители ЧЦРЖ совместно с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (ЦИКОП) произвели расследование, сообщает РИА Новости.

Согласно данным ЧЦРЖ, Пентагон закупил в Чехии и в ряде других восточноевропейских стран устаревшее оружие на сумму 71 млн долларов. Партнерам американское ведомство сообщило, что это для своих нужд. Однако журналисты утверждают, что груз был отправлен боевикам в Сирию.

Для того, чтобы вывести вооружение из Чехии, требуется получить экспортную лицензию, одобренную в МИД и Минпромторге страны. Одним из важных документов является «сертификат конечного пользователя», который гарантирует, что оружие не попадет в плохие руки, например, к террористам.

По мнению журналистов ЧЦРЖ, Пентагон в данном документе привел ложную информацию, утверждая, что конечным пользователем закупаемого вооружения будут Вооруженные силы США.