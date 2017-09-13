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Новости Сирии
Пентагон мог передать боевикам в Сирию закупленное в Чехии оружие
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    Пентагон мог передать боевикам в Сирию закупленное в Чехии оружие

    15:04  13 Сентября 2017  /обновлено: 15:54  13 Сентября 2017
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    Чешские журналисты считают, что Пентагон передавал в Сирию закупаемое в Чехии оружие

    Прага, 13 сентября. Чешский центр по журналистским расследованиям заявил, что Пентагон передавал антиправительственным силам в Сирии вооружение, которое американское ведомство закупало якобы для своих нужд.

    Представители ЧЦРЖ совместно с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (ЦИКОП) произвели расследование, сообщает РИА Новости.

    Согласно данным ЧЦРЖ, Пентагон закупил в Чехии и в ряде других восточноевропейских стран устаревшее оружие на сумму 71 млн долларов. Партнерам американское ведомство сообщило, что это для своих нужд. Однако журналисты утверждают, что груз был отправлен боевикам в Сирию.

    Для того, чтобы вывести вооружение из Чехии, требуется получить экспортную лицензию, одобренную в МИД и Минпромторге страны. Одним из важных документов является «сертификат конечного пользователя», который гарантирует, что оружие не попадет в плохие руки, например, к террористам.

    По мнению журналистов ЧЦРЖ, Пентагон в данном документе привел ложную информацию, утверждая, что конечным пользователем закупаемого вооружения будут Вооруженные силы США.

     

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    Автор: Алексей Громов
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