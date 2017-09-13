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Политика
Эрдоган играет на нервах США, выбирая качественные российские С-400 — эксперт
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    Эрдоган играет на нервах США, выбирая качественные российские С-400 — эксперт

    15:24  13 Сентября 2017
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    Эрдоган играет на нервах США, выбирая качественные российские С-400 — эксперт

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал США за реакцию на поставки в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400. О том, что Турция не намерена ждать, пока США «очухаются», Эрдоган заявил во время выступления в Анкаре.

    Директор и координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, комментируя Федеральному агентству новостей ситуацию, считает, что турецкое руководство точит зуб на Америку.

    «Турецкая сторона была заинтересована в покупке российских зенитно-ракетных систем С-400 не просто потому, что очень важную роль играет соотношение цена — качество. После попытки военного переворота в Турции политики довольно активно начали искать следы, связанные с попыткой переворота, и нашли — тянущиеся из США, — комментирует для ФАН Дмитрий Егорченков. — Кроме того, со стороны европейских государств были некоторые ограничения на военно-техническое сотрудничество».

    Российские зенитно-ракетные системы С-400

    Эксперт считает, что Анкара не может долго ожидать поставок из США, поскольку турецкая армия находится в стадии перевооружения, а с этим процессом затягивать нельзя.

    «Времени мало. Но в данной ситуации Турция может поиграть на нервах основного геополитического союзника (США), показав, что ему есть альтернатива — Россия», — говорит Егорченков.

    Ранее представитель Пентагона Джонни Майкл заявил, что Соединенные Штаты ускорят поставку Турции систем ПРО, которые совместимы со стандартами Североатлантического альянса. Однако в понедельник, 12 сентября, турецкий лидер сообщил, что Анкара сделала первый взнос в рамках соглашения о поставке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

    «Они начали злиться, когда мы заключили сделку по С-400. А что, мы должны ждать вас? Мы самостоятельно принимаем меры и будем их принимать дальше», — цитирует Hurriyet Реджепа Эрдогана.

    Турецкое руководство, считает Егорченков, точит зуб, в том числе и на нынешнюю администрацию США.

    «Речь идет о работе американцев в Сирии. Турция не раз говорила, что вооружение и финансирование сирийских курдов – неприемлемая история. Так что реакция Эрдогана была предсказуемой, этого следовало ожидать, — подчеркивает эксперт. — Наверно, Дональд Трамп хотел бы продать оружие Эрдогану, как он это сделал с Катаром и Саудовской Аравией. Это был бы интересный бизнес-проект. Но пока мы не видим внятной позиции Трампа, в том числе и по Турции. Запад сыплет самыми разными обвинениям в адрес турецкого руководства. Кроме того, США игнорируют позицию и желания Турции в регионе, а это для Анкары очень болезненная тема. Есть ощущение, что США настроены на создание независимого Курдистана. Но пока непонятны его границы: только Иракский Курдистан, или они попытаются присоединить сирийские территории, а в перспективе и турецкие. Резкого обострения я не предвижу. Но логика нагнетания взаимной негативной риторики будет продолжена».

    Турция недовольна, что США вооружают и финансируют курдов в Сирии

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    Автор: Алиса Яковлева
    #россия #сирия #турция #трамп #эрдоган #ирак #с-400 #егорченков #европа #иракский курдистан #майкл
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