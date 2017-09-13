Эрдоган играет на нервах США, выбирая качественные российские С-400 — эксперт

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал США за реакцию на поставки в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400. О том, что Турция не намерена ждать, пока США «очухаются», Эрдоган заявил во время выступления в Анкаре.

Директор и координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, комментируя Федеральному агентству новостей ситуацию, считает, что турецкое руководство точит зуб на Америку.

«Турецкая сторона была заинтересована в покупке российских зенитно-ракетных систем С-400 не просто потому, что очень важную роль играет соотношение цена — качество. После попытки военного переворота в Турции политики довольно активно начали искать следы, связанные с попыткой переворота, и нашли — тянущиеся из США, — комментирует для ФАН Дмитрий Егорченков. — Кроме того, со стороны европейских государств были некоторые ограничения на военно-техническое сотрудничество».

Эксперт считает, что Анкара не может долго ожидать поставок из США, поскольку турецкая армия находится в стадии перевооружения, а с этим процессом затягивать нельзя.

«Времени мало. Но в данной ситуации Турция может поиграть на нервах основного геополитического союзника (США), показав, что ему есть альтернатива — Россия», — говорит Егорченков.

Ранее представитель Пентагона Джонни Майкл заявил, что Соединенные Штаты ускорят поставку Турции систем ПРО, которые совместимы со стандартами Североатлантического альянса. Однако в понедельник, 12 сентября, турецкий лидер сообщил, что Анкара сделала первый взнос в рамках соглашения о поставке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Они начали злиться, когда мы заключили сделку по С-400. А что, мы должны ждать вас? Мы самостоятельно принимаем меры и будем их принимать дальше», — цитирует Hurriyet Реджепа Эрдогана.

Турецкое руководство, считает Егорченков, точит зуб, в том числе и на нынешнюю администрацию США.