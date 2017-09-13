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Россия предложила США помощь при ликвидации последствий урагана «Ирма»
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    Россия предложила США помощь при ликвидации последствий урагана «Ирма»

    14:59  13 Сентября 2017
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    Россия предложила США помощь при ликвидации последствий урагана «Ирма»

    Москва, 13 сентября. Глава МЧС России заявил, что российские спасатели предложили помощь Соединенным Штатам при ликвидации последствий разрушительного урагана «Ирма», который вызвал значительные разрушения в штате Флорида. Пока что, отметил Владимир Пучков, ответа от США нет.

    Помощь Соединенным Штатам была предложена «в общем пакете» вместе с предложением о помощи пострадавшим от урагана Кубе и французским островам Карибского моря.

    Россия предложила США помощь при ликвидации последствий урагана «Ирма»

    «США, Франция и Куба  — помощь в установленном порядке в рамках межправительственных двусторонних соглашений, — рассказал Пучков. — Пока коллеги наши отрабатывают все вопросы, осуществляется оценка ущерба и готовятся заявки. Как только они оценят последствия урагана, придет заявка и будем реагировать».

    Напомним, разрушительный ураган «Ирма» стало сильнейшим за последние 12 лет. Он ударил по Флориде через считанные дни после того, как не менее мощный ураган «Харви» опустошил Техас. Значительные районы штата оказались покрыты водой, были эвакуированы около 7 млн человек.

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    Автор: Валентин Меликов
    #пучков
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