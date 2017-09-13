Памятники писателям Солженицыну и Айтматову появятся в Москве

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Москва, 13 сентября. Проект постановления Мосгордумы об установке памятника нобелевскому лауреату писателю Александру Солженицыну был одобрен думской комиссией по культуре и массовым коммуникациям. Как рассказал председатель комиссии Евгений Герасимов, памятник будет установлен в сквере между домами 11 и 13 на улице Солженицына в районе Таганки.

Агентство городских новостей «Москва» сообщает, что финансировать проект будет благотворительный фонд Александра Солженицына, а проектирование памятника возьмет на себя Министерство культуры.

Дом русского зарубежья имени Солженицына выступил инициатором установки монумента. По результатам открытого конкурса будет определен внешний облик памятника.

Кроме того, комиссия Мосгордумы также одобрила возведение памятника писателю Чингизу Айтматову, который будет возведен недалеко от пересечения Павловской улицы и Подольского шоссе на средства министерства культуры, информации и туризма Киргизской Республики, пишет газета «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее сообщалось, что на карте Москвы появятся два городских сквера и три новых улицы.