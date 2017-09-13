Наступают страшные годы: экстрасенс увидел угрозу человечеству во вспышках на Солнце

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Москва, 13 сентября. Экстрасенс Артем Бесов заявил, что мощные вспышки на Солнце якобы являются плохими знаками и предзнаменованием «страшных для человечества» лет.

По его словам, невиданная солнечная активность и самая мощная вспышка на звезде за последние 12 лет говорят о том, что «наступают страшные для человечества годы». И если в нынешнем году эзотерики никаких глобальных бедствий не предсказывают, то с 2018 года ситуация может кардинально измениться.