Наступают страшные годы: экстрасенс увидел угрозу человечеству во вспышках на Солнце
Москва, 13 сентября. Экстрасенс Артем Бесов заявил, что мощные вспышки на Солнце якобы являются плохими знаками и предзнаменованием «страшных для человечества» лет.
По его словам, невиданная солнечная активность и самая мощная вспышка на звезде за последние 12 лет говорят о том, что «наступают страшные для человечества годы». И если в нынешнем году эзотерики никаких глобальных бедствий не предсказывают, то с 2018 года ситуация может кардинально измениться.
«В беспрецедентных вспышках на Солнце, разрушительных ураганах и метеоритной активности последних дней я вижу очень плохие знаки…После этих вспышек, которые, как уверяют ученые, не были прогнозируемыми, случится самое страшное», – заявил собеседник издания «Дни.Ру».