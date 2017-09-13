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Наступают страшные годы: экстрасенс увидел угрозу человечеству во вспышках на Солнце
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    Наступают страшные годы: экстрасенс увидел угрозу человечеству во вспышках на Солнце

    14:46  13 Сентября 2017
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    Наступают страшные годы: экстрасенс увидел угрозу человечеству во вспышках на Солнце

    Москва, 13 сентября. Экстрасенс Артем Бесов заявил, что мощные вспышки на Солнце якобы являются плохими знаками и предзнаменованием «страшных для человечества» лет.

    По его словам, невиданная солнечная активность и самая мощная вспышка на звезде за последние 12 лет говорят о том, что «наступают страшные для человечества годы». И если в нынешнем году эзотерики никаких глобальных бедствий не предсказывают, то с 2018 года ситуация может кардинально измениться.

    «В беспрецедентных вспышках на Солнце, разрушительных ураганах и метеоритной активности последних дней я вижу очень плохие знаки…После этих вспышек, которые, как уверяют ученые, не были прогнозируемыми, случится самое страшное», – заявил собеседник издания «Дни.Ру».

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    Автор: Борис Любимов
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