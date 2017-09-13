Сирия новости 13 сентября 16.30: SDF потеряли 15 бойцов в Ракке, в Идлибе убит духовный лидер «Тахрир аш-Шам»

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Сирия, 13 сентября. SDF потеряли 15 бойцов в столкновениях с ИГ* в Ракке, в Идлибе неизвестные убили духовного лидера «Тахрир аш-Шам», «Файлак ар-Рахман» контратакует САА в Дамаске. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивает зачистку «Акербатского котла».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске, ведут бои с ИГ в Хаме и Хомсе.

«Исламское государство»: заявило об уничтожении двух танков САА в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла духовного лидера в Идлибе.

«Файлак ар-Рахман»: контратакует САА в Восточной Гуте.

Курды: потеряли 15 бойцов в противостоянии с ИГИЛ* в Ракке.

Провинция Дамаск

В районах Джобар и Айн Тарма Восточной Гуты продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальных группировок. Masar Press Agency пишет, что сирийская армия ведет минометный обстрел позиций антиправительственных формирований в Джобаре. В том же районе боевики «Файлак ар-Рахман» контратакуют расположения правительственных войск в ответ на интенсивные обстрелы. Об этом сообщает Gouta Media Center на своей странице в Facebook (@GhoutaGMC). Ранее солдаты армии САР взорвали подземный тоннель «Файлак ар-Рахман», в котором на момент детонации находилась группа боевиков.

Группировки радикальной оппозиции, действующие на юге провинции Дамаск, заявили об отказе от любого рода сотрудничества с властями Сирии. Боевики подчеркивают, что мера принудительного перемещения повстанцев с территории региона, как было ранее с «Тахрир аш-Шам», неприемлема. Сообщение представителей вооруженной оппозиции опубликовал военный Telegram-канал (@NRVR11).

Провинция Хомс

На востоке провинции Хомс зафиксированы жестокие бои между правительственными войсками и террористами «Исламского государства»*. По данным Telegram-канала (@NRVR11) в эпицентре боевых действий находится населенный пункт Манух. Напомним, исламисты ИГ, оставшиеся на территории региона, оказывают ожесточенное сопротивление продвижению Сирийской арабской армии (САА) и союзных сил.

Ранее сообщалось, что ливанский отряд «Хезболла» под воздушным прикрытием ВКС РФ освободил от террористов ИГИЛ пять поселений в восточной части провинции Хомс.

Провинция Идлиб

Коалиция «Тахрир аш-Шам» продолжает нести потери в Идлибе. Местный источник в Twitter (@Nasser_halabi87) пишет, что неизвестные боевики застрелили духовного лидера радикальной группировки Абу Мухаммада аль-Шаръи. Инцидент произошел в городе Саракеб. Ранее сообщалось, что несколько формирований вооруженной оппозиции, входивших в состав коалиции «Тахрир аш-Шам», перешли на сторону правительственной армии. Радикалы пошли на примирение с сирийским правительством после переговоров с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон. Кроме того, одна из бригад «Тахрир аш-Шам» «Ахфад Омар» вступила в ряды «Ахрар аш-Шам».

В административном центре провинции взорвался склад боеприпасов боевиков, пишет Twitter-канал (@Shibl_Al_Asad). Информации о пострадавших пока нет.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка продолжаются ожесточенные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами ИГИЛ. Интенсивные столкновения отмечаются в районе Национального госпиталя. Военный источник в Twitter (@newsmuujahidin1) сообщает, что в ходе противостояния курдские отряды народного ополчения потеряли 15 бойцов.

В то же самое время Barada News пишет, что курдские военизированные формирования освободили от «Исламского государства» квартал Ас-Сакана. Ранее сообщалось, что курдские отряды народного ополчения отбили у террористов ИГ площадь Далла.

Провинция Хама

Террористы «Исламского государства» заявляют, что в районе населенного пункта Хамада на востоке провинции Хомс ими уничтожено два танка Сирийской арабской армии (САА). Сообщение радикальных исламистов опубликовал военный источник в Twitter (@MorocanArab) со ссылкой на подконтрольное террористам информационное агентство «Аль-Амак». Напомним, в настоящее время на территории региона идет масштабная освободительная операция сирийской армии при поддержке ВКС России. Ранее сообщалось, что благодаря эффективным действиям ВКС РФ армии Башара Асада удалось установить контроль над рядом населенных пунктов внутри «Акербатского котла». Террористы «Исламского государства» оказывают ожесточенное сопротивление продвижению правительственных сил Сирии, прибегая к атакам «джихад-мобилей».

Ирак

Военнослужащие армии Ирака обнаружили склад оружия и боеприпасов «Исламского государства» в районе Аль-Саади провинции Дияла. Об этом сообщает военный источник в Twitter (@DaeshCrimes).

Iraqi News сообщает, что более 30 семей смогли сбежать с подконтрольных ИГИЛ территорий в провинции Анбар и прибыли в лагерь для беженцев, расположенный к западу от Рамади. Всего выбраться из района оккупированного ИГ удалось 115 мирным иракцам. По данным информационного агентства в настоящее время беженцы проходят проверку на предмет возможных связей с террористами «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)