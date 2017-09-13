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Селихов: «Спартак» на многое способен в Лиге чемпионов
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    Селихов: «Спартак» на многое способен в Лиге чемпионов

    14:42  13 Сентября 2017
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    Селихов: «Спартак» на многое способен в Лиге чемпионов

    Москва, 13 сентября. Вратарь столичного «Спартака» Александр Селихов оценил шансы команды выйти из группы Лиги чемпионов, где им предстоит сыграть со словенским «Марибором», испанской «Севильей» и английским «Ливерпулем». 

    По его словам, красно-белые способны на многое, но загадывать не хочется. Голкипер также отметил, что, скорее всего, интересная игра будет с англичанами.

    «Конечно, у «Ливерпуля» сумасшедшая поддержка. Но она, наоборот, может раззадорить. Лично мне нравится такая атмосфера на стадионе, когда фанаты активно болеют за свою команду», — отметил Селихов. 

    Однако для гостевой команды в этом есть плюс, в такой атмосфере хочется забить гол, передает слова Селихова RT

    Напомним, в среду в 21:45 «Спартак» на выезде сыграет против словенской команды в рамках группового этапа Лиги чемпионов. 

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    Автор: Дана Балан
    #москва #цска #селихов
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