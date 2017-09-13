Селихов: «Спартак» на многое способен в Лиге чемпионов

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Москва, 13 сентября. Вратарь столичного «Спартака» Александр Селихов оценил шансы команды выйти из группы Лиги чемпионов, где им предстоит сыграть со словенским «Марибором», испанской «Севильей» и английским «Ливерпулем».

По его словам, красно-белые способны на многое, но загадывать не хочется. Голкипер также отметил, что, скорее всего, интересная игра будет с англичанами.

«Конечно, у «Ливерпуля» сумасшедшая поддержка. Но она, наоборот, может раззадорить. Лично мне нравится такая атмосфера на стадионе, когда фанаты активно болеют за свою команду», — отметил Селихов.

Уже совсем скоро здесь зазвучит гимн Лиги чемпионов...#UCL pic.twitter.com/OpsvtUSFPX — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 12, 2017

Однако для гостевой команды в этом есть плюс, в такой атмосфере хочется забить гол, передает слова Селихова RT.

Напомним, в среду в 21:45 «Спартак» на выезде сыграет против словенской команды в рамках группового этапа Лиги чемпионов.