Мощный взрыв прогремел во время матча на стадионе в Кабуле

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Кабул, 13 сентября. Рядом с крикетным стадионом в столице Афганистана Кабуле был слышен взрыв. Об этом сообщает в среду агентство Reuters.

По данным издания Tolo News, взрыв произошел на стадионе прямо во время матча по крикету. Местная федерация по крикету информирует, что ЧП случилось у одного из входов на стадион.

По предварительно информации, ни один человек не пострадал.

В свою очередь, очевидцы сообщают, что на место случившегося прибывают машины скорой помощи.