Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Жириновского возмутило предложение выдвинуть женщину для участия в выборах 2018 года
Политика
Европарламент требует от ЕС ввести оружейное эмбарго против Саудовской Аравии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Европарламент требует от ЕС ввести оружейное эмбарго против Саудовской Аравии

    14:39  13 Сентября 2017
    58

    Европарламент требует от ЕС ввести оружейное эмбарго против Саудовской Аравии

    Страсбург, 13 сентября. В ходе пленарной сессии в Страсбурге Европарламент одобрил резолюцию, в которой призвал власти Евросоюза незамедлительно ввести санкции в отношении Саудовской Аравии. Члены Европарламента предложили ввести в отношении Саудовской Аравии оружейное эмбарго.

    «Европарламент повторяет свой призыв от 26 февраля 2016 года о срочной необходимости ввести оружейное эмбарго против Саудовской Аравии», — указано в тексте резолюции.

    Европарламент требует от ЕС ввести оружейное эмбарго против Саудовской Аравии

    Ввести санкции в отношении Саудовской Аравии предлагается в связи с ситуацией в Йемене, где Эр-Рияд активно поддерживает правительственные силы против повстанцев-хуситов. Действия Саудовской Аравии неоднократно вызывали критику у мирового сообщества — в результате авиаударов зафиксированы значительные жертвы среди мирного населения, целями саудовской авиации становились даже больницы Красного Креста.

    Европарламент требует от ЕС ввести оружейное эмбарго против Саудовской Аравии

    Прошлый раз с призывом о введении оружейного эмбарго Европарламент обращался в начале 2016 года, однако эта резолюция не была принята к действию.

    Ранее Ura.ru сообщало о том, что в ходе выступления перед Европарламентом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал распространить еврозону на весь ЕС.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 3122

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2609

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        21084

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3444

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        5270
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        14:06   13 Сентября 2017
        6913
        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        13:29   13 Сентября 2017
        194
        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        12:47   13 Сентября 2017
        316
        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        9:49   13 Сентября 2017
        1535