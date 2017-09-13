Европарламент требует от ЕС ввести оружейное эмбарго против Саудовской Аравии

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Страсбург, 13 сентября. В ходе пленарной сессии в Страсбурге Европарламент одобрил резолюцию, в которой призвал власти Евросоюза незамедлительно ввести санкции в отношении Саудовской Аравии. Члены Европарламента предложили ввести в отношении Саудовской Аравии оружейное эмбарго.

«Европарламент повторяет свой призыв от 26 февраля 2016 года о срочной необходимости ввести оружейное эмбарго против Саудовской Аравии», — указано в тексте резолюции.

Ввести санкции в отношении Саудовской Аравии предлагается в связи с ситуацией в Йемене, где Эр-Рияд активно поддерживает правительственные силы против повстанцев-хуситов. Действия Саудовской Аравии неоднократно вызывали критику у мирового сообщества — в результате авиаударов зафиксированы значительные жертвы среди мирного населения, целями саудовской авиации становились даже больницы Красного Креста.

Прошлый раз с призывом о введении оружейного эмбарго Европарламент обращался в начале 2016 года, однако эта резолюция не была принята к действию.

Ранее Ura.ru сообщало о том, что в ходе выступления перед Европарламентом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал распространить еврозону на весь ЕС.