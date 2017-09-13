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«Аукнется всем»: Oxxxymiron прокомментировал возможную проверку баттла на экстремизм
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    «Аукнется всем»: Oxxxymiron прокомментировал возможную проверку баттла на экстремизм

    16:44  13 Сентября 2017
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    «Аукнется всем»: Oxxxymiron прокомментировал возможную проверку баттла на экстремизм

    Москва, 13 сентября. Известный рэпер Oxxxymiron прокомментировал обращение депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Андрея Анохина в прокуратуру после проведения скандального баттла. По словам музыканта, такое развитие событий считается логичным.

    «Остается надеяться, что кто-нибудь наверху понимает: если найдут экстремизм — последствия негативно аукнутся всем», — опубликовал он в своем микроблоге в Twitter.

    Напомним, что Роскомнадзор оштрафовал шесть российских СМИ из-за батла Гнойного и Oxxxymiron.

    Видео с рэперами побило все рекорды, набрав более 10 млн просмотров за сутки в YouTube.

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    Автор: Дима Оленин
    #гнойный #oxxxymiron
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