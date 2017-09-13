«Аукнется всем»: Oxxxymiron прокомментировал возможную проверку баттла на экстремизм

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Москва, 13 сентября. Известный рэпер Oxxxymiron прокомментировал обращение депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Андрея Анохина в прокуратуру после проведения скандального баттла. По словам музыканта, такое развитие событий считается логичным.

«Остается надеяться, что кто-нибудь наверху понимает: если найдут экстремизм — последствия негативно аукнутся всем», — опубликовал он в своем микроблоге в Twitter.

Логичное развитие событий. Остается надеяться, что кто-нибудь наверху понимает: если найдут экстремизм - последствия негативно аукнутся всем https://t.co/m9lymcx0jo — Oxxxymiron (@norimyxxxo) September 13, 2017

Напомним, что Роскомнадзор оштрафовал шесть российских СМИ из-за батла Гнойного и Oxxxymiron.

Видео с рэперами побило все рекорды, набрав более 10 млн просмотров за сутки в YouTube.