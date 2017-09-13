Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память Ирины Евтушенко

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Москва, 13 сентября. Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память парламентария Ирины Евтушенко, скончавшейся из-за продолжительной болезни.

«Вы ее хорошо знаете — профессор, доктор медицинских наук. Она всю жизнь занималась акушерством и гинекологий, принимала роды, спасала рожениц. Но сама из жизни ушла очень рано. Давайте мы почтим ее память», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

После этого наступила минута молчания, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Депутат Госдумы РФ от Томской области Ирина Евтушенко скончалась на 61-м году жизни в Москве после продолжительного заболевания. Прощание с ней состоится 16 сентября в Томске.