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Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память Ирины Евтушенко
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    Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память Ирины Евтушенко

    16:06  13 Сентября 2017
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    Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память Ирины Евтушенко

    Москва, 13 сентября. Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память парламентария Ирины Евтушенко, скончавшейся из-за продолжительной болезни.

    «Вы ее хорошо знаете  — профессор, доктор медицинских наук. Она всю жизнь занималась акушерством и гинекологий, принимала роды, спасала рожениц. Но сама из жизни ушла очень рано. Давайте мы почтим ее память», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    После этого наступила минута молчания, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Депутат Госдумы РФ от Томской области Ирина Евтушенко скончалась на 61-м году жизни в Москве после продолжительного заболевания. Прощание с ней состоится 16 сентября в Томске.

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    Автор: Борис Любимов
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